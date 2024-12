Smutne święta Janusza Palikota. Zostanie w areszcie

Smutne święta Janusza Palikota. Zostaje w areszcie

Pełnomocnik Palikota adwokat Andrzej Malicki powiedział we wtorek (24grudnia) w rozmowie z PAP, że rodzinie i przyjaciołom Palikota nie udało się na razie zebrać tak dużej kwoty. - Terminy wyznaczone przez sąd na wpłacenie kaucji są bardzo trudne do dotrzymania – powiedział mec. Malicki. Oznacza to, że Palikot pozostanie w areszcie na święta. Jak dowiedziała się wcześniej PAP, również 18 grudnia prokurator z Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej we Wrocławiu złoży do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o przedłużenia aresztu dla Palikota o kolejne trzy miesiące.

Prokurator zdecydował, że będzie wnioskował o przedłużenie aresztu, ponieważ czyny zarzucane podejrzanemu zagrożone są wysoką karą oraz istnieje obawa matactwa – powiedziała wcześniej PAP prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z zespołu prasowego Prokuratury Krajowej.

Ten wniosek pozostałby bez rozpatrzenia w wypadku, gdyby Palikot wpłacił kaucję i wyszedł na wolność.

Kłopoty Palikota

Janusz Palikot (zgadza się na publikację wizerunku i danych), Przemysław B. i Zbigniew B. zostali zatrzymani 3 października przez CBA w Lublinie i w Biłgoraju. Jeszcze tego samego dnia zostali przewiezieni do wydziału Prokuratury Krajowej we Wrocławiu, gdzie usłyszeli zarzuty. Palikot usłyszał osiem zarzutów, w tym siedem dotyczących oszustwa i jeden przywłaszczania mienia. Zarzuty oszustwa usłyszeli też jego współpracownicy – Przemysław B. i Zbigniew B. Dodatkowo Przemysław B. usłyszał zarzut przywłaszczenia mienia.

Prokuratura zastosowała wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze. Sprawa dotyczy doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem kilku tysięcy osób na kwotę blisko 70 mln zł w związku z działalnością spółek należących do podejrzanych. Zarzuty dotyczą lat 2019-2023.

Janusz Palikot nie przyznaje się do winy

Mec. Jacek Dubois, drugi z obrońców Palikota, poinformował wcześniej, że jego klient nie przyznaje się do postawionych mu zarzutów. Przekonywał, że sprawa, w której Palikotowi postawiono zarzuty prowadzona była od roku. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji we Wrocławiu.