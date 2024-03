Służby miały wejść do domu Ziobry. Krzysztof Śmiszek komentuje

Ekspert wskazał, co może wykończyć Zjednoczoną Prawicę. To będzie koniec?

Patryk Jaki we wtorkowy poranek, 26 marca, umieścił na platformie X dramatyczny wpis. Według jego relacji do domu Zbigniewa Ziobry weszły służby, niszcząc okna, po prostu się do niego włamując. - Wszystko pod jego nieobecność i leczenie w związku z nowotworem. Jego nieobecność była łatwa do ustalenia. Nie było nawet próby kontaktu - przecież umożliwiłby wejście, a telefon jest znany. To było jednak celowe. Gangsterskie działanie - podsumował polityk Suwerennej Polski. O tę sytuację był dziś pytany Krzysztof Śmiszek, który był gościem w programie "Express Biedrzyckiej".

- Nic mi o tym nie wiadomo, by jakieś służby wchodziły i niszczyły dom pana Ziobry. Ja mogę powiedzieć jedno, że prokuratura w najbliższym czasie na pewno wyda stosowne oświadczenie. (...) Ten rząd zapowiedział rozliczenia poprzedniej ekipy, ten rząd powiedział na samym początku, kiedy był formowany, że nie odpuścimy nikomu, kto sprawcą czy współsprawcą przekrętów finansowych - powiedział Krzysztof Śmiszek.

Prokuratura wydała oświadczenie w sprawie przeszukania domu Zbigniewa Ziobry.

Dziś rano na polecenie neoprokuratorów Tuska i Bodnara, służby włamały się do domu Z.Ziobro. Wybijali szyby i niszczyli dom. Wszystko pod jego nieobecność i leczenie w związku z nowotworem. Jego nieobecność była łatwa do ustalenia. Nie było nawet próby kontaktu - przecież…— Patryk Jaki - MEP (@PatrykJaki) March 26, 2024

Na polecenie prokuratorów z zespołu śledczego ds. Funduszu Sprawiedliwości przeprowadzane są dziś przeszukania w różnych miejscach na terenie kraju.Czynności nadal trwają. Ich celem jest zabezpieczanie dowodów, w tym między innymi dokumentacji dotyczącej FS.— Prokuratura (@PK_GOV_PL) March 26, 2024