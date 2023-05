Słowa o strasznym grzechu na konwencji PiS! O co chodzi?

Jednym z polityków, który zabrał głos podczas konwencji programowej PiS był wice premier i minister kultury Piotr Gliński. Opowiadał między innymi o ważnym znaczeniu zabytków i patriotyzmu. - Żadna wspólnota nie może istnieć bez kultury. Kultura daje nam podstawę do funkcjonowania razem, kultura to patriotyzm. My od ponad 7 lat budujemy polską kulturę, nasi poprzednicy tego nie robili. Bez dbania o kulturę nie będziemy silnymi państwem. Nasi poprzednicy nie dbali o kulturę, nie przekazywali na nią nawet 1% PKB, wyprzedawali nasze instytucje kultury – mówił.

Piotr Gliński podkreślał, że dzięki działaniom rządu powstają nowe muzea i instytucje kultury. - Nasi poprzednicy nie dbali o polską historię. My inwestujemy w kulturę, zrealizowaliśmy 6200 inwestycji w kulturę, ale łącznie zrealizowaliśmy ponad 30 tys. programów kulturalnych w całej Polsce – oznajmił wicepremier.

Według ministra kultury rząd PO nie realizował bardzo wielu potrzeb dziedzictwa narodowego. - To jest grzech straszny, jeżeli ci ludzie mieliby wrócić do decydowania o polskich losach i polskich sprawach, to źle to widzę, bo dbałości o tożsamość i kulturę nie było – mówił polityk.

Oni byli kiedyś posłami w PO i w PiS. Poznajesz ich? 13/15 to marzenie! Pytanie 1 z 15 Oni byli kiedyś posłami w PO i w PiS. Poznajesz ich? Kto jest na zdjęciu: Janusz Palikot Edward Siarka Andrzej Olechowski Dalej