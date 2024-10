Sławomir Mentzen uderza w "patologie": Freakfighty, Lewica, Gazeta Wyborcza pod ostrzałem!

Freakfighty jako patologia? Polityk zabiera głos

Sławomir Mentzen, określając freakfighty jako „patologię,” dołącza do fali krytyki tego rodzaju widowisk, które zyskały popularność w polskich mediach społecznościowych. Choć negatywnie ocenia takie formy rozrywki, sprzeciwia się ich delegalizacji, wskazując na potrzebę tolerancji wobec zjawisk, które jego zdaniem mogą mieć negatywny wpływ, ale niekoniecznie wymagają zakazu.

Lewica, Gazeta Wyborcza i system podatkowy – krytyka polskiego życia publicznego

W swoim wpisie polityk rozszerzył krytykę o Lewicę, Gazetę Wyborczą i polski system podatkowy, określając je jako przykłady „patologii” w kraju. "Freakfighty to oczywiście patologia. Ale to nie powód, by tego zakazać. Gdyby zakazywać każdej patologii, to trzeba by zdelegalizować też Lewicę, Gazetę Wyborczą i Polski system podatkowy." - napisał na X. Wywołało to natychmiastową reakcję części opinii publicznej, która odczytuje jego słowa jako atak na instytucje i partie, które reprezentują przeciwstawne wartości. Takie podejście wzmacnia jego pozycję w oczach części wyborców, jednocześnie przyczyniając się do podziałów w debacie publicznej.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pl" dir="ltr">Freakfighty to oczywiście patologia. Ale to nie powód, by tego zakazać.<br><br>Gdyby zakazywać każdej patologii, to trzeba by zdelegalizować też Lewicę, Gazetę Wyborczą i Polski system podatkowy.</p>— Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) <a href="https://twitter.com/SlawomirMentzen/status/1851666714766815344?ref_src=twsrc%5Etfw">October 30, 2024</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Podatki pod lupą – spojrzenie Mentzena na system fiskalny

Mentzen, będący doradcą podatkowym, wielokrotnie podkreślał potrzebę zmian w polskim systemie podatkowym, nazywając go zbyt złożonym i obciążającym dla obywateli oraz przedsiębiorców. W jego ocenie obecne przepisy podatkowe ograniczają rozwój gospodarczy i wymagają uproszczenia. Krytyka systemu podatkowego wpisuje się w szersze stanowisko Konfederacji, która od lat postuluje obniżenie podatków i deregulację.

Freakfighty, Lewica i podatki – granice wolności i krytyki

Komentarz lidera Konfederacji o „patologiach” w Polsce to kolejny przykład ostrzejszego języka w polskiej debacie publicznej. Nie stroniąc od kontrowersyjnych porównań i bezpośrednich oskarżeń, posługuje się retoryką, która wyraźnie polaryzuje odbiorców. Taki język, choć przyciąga uwagę i wywołuje emocje, może zaostrzać podziały w społeczeństwie. Pytanie, czy tak agresywna retoryka służy debacie publicznej, czy raczej prowadzi do dalszej eskalacji konfliktów, pozostaje otwarte.

