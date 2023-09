i Autor: TOMASZ RADZIK / SUPER EXPRESS, Paweł Dąbrowski/Super Express

Konflikt polityków!

Sławomir Mentzen oskarża: "Nachodzi mnie Petru! To stalker". Mocne słowa lidera Konfederacji

To już otwarta wojna między Sławomirem Mentzenem (37 l.) a Ryszardem Petru (51 l.)! - To ja wskrzesiłem karierę Petru, a ten facet stał się stalkerem i mnie nachodzi! - oburza się w rozmowie z nami Mentzen. - Konfederacja i pan Mentzen oszukują wyborców. Moją rolą jest to pokazać – odpowiada w „SE” Petru.