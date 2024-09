Sławomir Mentzen mówi, jakim będzie prezydentem. Lekko nie będzie!

- To nie do końca była moja decyzja. Już wczesną wiosną zacząłem planować sobie kampanię prawyborczą, bo spodziewałem się prawyborów w konfederacji na jesieni. Ten wielki billboard na ścianie wieżowca w Warszawie też zarezerwowałem też wczesną wiosną i on musiał być we wrześniu. Skoro musiał być we wrześniu, to głupio by wyglądał, gdybym nie rozpoczął żadnej kampanii - powiedział Sławomir Menzten. - Dzięki temu będę miał dużo czasu, żeby objechać całą Polskę, spotkać się z mnóstwem wyborców - dodał.