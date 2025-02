Skandaliczne słowa posła podczas przemówienia Ziobry. "Kula w łeb"

Wiadomo, kto pokieruje CBA. To Tomasz Strzelczyk. Co o nim wiemy?

W Sejmie wysłuchano sprawozdania komisji regulaminowej dotyczącego wniosku komisji śledczej ds. Pegasusa o wyrażenie przez Sejm zgody na aresztowanie w celu zapewnienia stawiennictwa na posiedzeniu komisji śledczej Zbigniewa Ziobry. Komisja rekomendowała uchylenie immunitetu.

Zbigniew Ziobro zabierając głos w trakcie procedowania wniosku podkreślił, że na mocy orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego komisja ds. Pegasusa została zdelegalizowana. Stwierdził, że celowo zastawiono na niego "pułapkę", żeby umieścić go w więzieniu. Stwierdził, ze nie uchylał się od stawienia się na komisji i dodał, że "Donald Tusk pójdzie siedzieć".

Wtedy też poseł PiS Edward Siarka krzyknął "kula w łeb". Zbigniew Ziobro zareagował na słowa kolegi z klubu poselskiego mówiąc "może nie aż tak daleko". Wypowiedź Ziobry przerwała wtedy prowadząca obrady Dorota Niedziela.

- Czy pan poseł Siarka wie, że zostało to nagrane? Czy pan poseł zdaje sobie sprawę ze słów, które właśnie wykrzyczał? Czy chce pan przeprosić czy wycofa się pan ze swojej wypowiedzi? - powiedziała wicemarszałek Sejmu.

Poseł Siarka przeprosił, co skomentował też Zbigniew Ziobro.

- Czasami padają słowa zbyt daleko idące, pan poseł powiedział słowo "przepraszam", ale te słowa mają swoje podstawy w działaniach i czynach - powiedział Ziobro.

Poseł Siarka publicznie przeprasza. Tusk odpowiada

Później poseł Siarka we wpisie na portalu X przeprosił za słowa w Sejmie tłumacząc, że przypomniał mu się wiersz Władysława Broniewskiego.

- Władysław Broniewski- Bagnet na broń "...Za tę dłoń podniesioną nad Polską - kula w łeb!" Tym, którzy nie znają poezji Broniewskiego wyjaśniam, że moje pokolenie recytowało ten tekst na szkolnych akademiach. W emocjach wracają znajome frazy, które mogą bulwersować. Przepraszam - napisał na X poseł Edward Siarka.

Premier zareagował później na słowa Siarki, odnosząc się do nich z mównicy Sejmowej.

- Słyszałem dzisiaj te słowa pod moim adresem – "Kula w łeb". Nie wiem jak się czujecie z tym, że wasza posłanka publikuje zdjęcia z napisem "śmierć bandzie Tuska" [...] Chcę wam powiedzieć, że tego typu zachowania, zaostrzanie konfliktu, budzenie agresji i niszczenie ludzi tutaj, w Polsce, to naprawdę element wymarzonego scenariusza napisanego w Moskwie. Słowa, które niedawno padły, które są wprost cytatem, z Ławrowa, Pieskowa [...] że to Europa odpowiada za wojnę w Ukrainie [...] słowa, która usprawiedliwiają agresję Rosji i padają tutaj w Polsce od ważnych polityków z prawej strony. [...] Gdybym miał taki temperament, jak poseł Jarosław Kaczyński to pewnie bym powiedział, wszyscy jesteście ruskimi agentami. Ale nie akceptuję tej metody i w dodatku wiem, że nie wszyscy - powiedział Donald Tusk.

Sprawę skomentował także szef Kancelarii Premiera Jan Grabiec.

- Za naszą granicą wojna, trwa geopolityczne trzęsienie ziemi z którego bezpiecznie stara się wyprowadzić Polskę Rząd RP, a poseł PiS w Sejmie krzyczy pod adresem Premiera Rządu Rzeczypospolitej: „kula w łeb”. V kolumna Putina - grzmiał Grabiec.

Władysław Broniewski- Bagnet na broń "...Za tę dłoń podniesioną nad Polską - kula w łeb!" Tym, którzy nie znają poezji Broniewskiego wyjaśniam, że moje pokolenie recytowało ten tekst na szkolnych akademiach.W emocjach wracają znajome frazy, które mogą bulwersować. Przepraszam.— Edward Siarka (@ESiarka) February 20, 2025

