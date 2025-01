Sikorski ostro o „polskich obozach”. MSZ reaguje na fałszywe narracje

Co teraz?

Hiszpańskie media pod ostrzałem. Polska ambasada interweniuje

Fala krytyki spadła na hiszpańską agencję prasową EFE, która w swojej depeszy określiła Auschwitz mianem „polskiego obozu” (el campo polaco de Auschwitz). Błędne sformułowanie natychmiast podchwyciły inne media, w tym Infobae, Vozpopuli i 20minutos.es, przy czym część z nich poszła jeszcze dalej – jeden z portali nazwał Auschwitz „polskim obozem śmierci” (el campo polaco de la muerte).

Polska ambasada w Madrycie natychmiast zareagowała, żądając sprostowania. W efekcie EFE poprawiła depeszę, jednak incydent zwrócił uwagę na wciąż pojawiający się problem fałszywych narracji historycznych w zagranicznych mediach.

Sikorski: „Od 25 lat walczymy z tym kłamstwem”

Minister Sikorski przypomniał, że jeszcze jako wiceszef MSZ w latach 90. rozpoczął działania mające na celu eliminację tego błędnego określenia z globalnego dyskursu medialnego.

– Od 25 lat stosujemy zasadę „zero tolerancji” dla tej niebezpiecznej zbitki słów – podkreślił Sikorski. – Jeśli gdziekolwiek na świecie pojawia się takie sformułowanie, polska dyplomacja reaguje natychmiast.

Szef MSZ zaznaczył, że dzięki konsekwentnym działaniom udało się przekonać większość kluczowych światowych agencji informacyjnych, by stosowały poprawne określenia. Jeśli jednak pojawiają się przypadki ich naruszenia, Polska podejmuje błyskawiczne kroki naprawcze.

Królewskie podziękowania i kolejne błędy w zagranicznych mediach

Podczas konferencji w Warszawie hiszpański minister spraw zagranicznych José Manuel Albares zapewnił, że Hiszpania nie ma żadnych wątpliwości co do sprawczości Holokaustu i uznaje Auschwitz za niemiecki, nazistowski obóz zagłady. Podziękował także Polsce za przyjęcie króla Filipa VI na uroczystościach 80. rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau.

Jednak problem nie ogranicza się do hiszpańskich mediów. We Włoszech sformułowanie „polski obóz” (lager polacco) pojawiło się w rzymskim dodatku do dziennika „Corriere della Sera”. Podobny błąd odnotowano w amerykańskim „New York Post”, gdzie tekst został później poprawiony, a także w jednej z australijskich stacji telewizyjnych.

Polska dyplomacja nie odpuszcza. Natychmiastowe reakcje placówek MSZRzecznik polskiego MSZ Paweł Wroński poinformował, że polskie ambasady we Włoszech i Hiszpanii natychmiast podjęły działania, żądając sprostowań.

– Nie możemy pozwolić na powielanie fałszywych narracji historycznych – zaznaczył Wroński.

Podkreślił, że każdy przypadek użycia sformułowania „polski obóz” spotyka się z reakcją polskiej dyplomacji i, jak pokazują ostatnie wydarzenia, jest to polityka skuteczna.

