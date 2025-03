i Autor: Sebastian Indra/ MSZ Radosław Sikorski

Wydatki na obronność

Sikorski o propozycji Dudy. Wydatki na zbrojenia w Konstytucji?

To rzecz świeża i wymaga analizy; musimy się nad tym pochylić - tak Radosław Sikorski ocenił propozycję Andrzeja Dudy, by wpisać do konstytucji próg wydatków na obronność na poziomie co najmniej 4 proc. Wcześniej szef MSZ podkreślił rolę strategicznej współpracy Polski i Korei Płd, która od jakiegoś czasu jest postrzegana jako jeden z kluczowych sojuszników.