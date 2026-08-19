Sikorski nie wytrzymał po pomyśle ludzi Morawieckiego. „Niech sami jadą”

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-08-19 20:54

Radosław Sikorski ostro skomentował propozycję referendum w sprawie czasowego zawieszenia udziału Polski w strefie Schengen. Szef MSZ odpowiedział politykom związanym ze środowiskiem Mateusza Morawieckiego.

Uśmiechnięty minister Radosław Sikorski na tle logotypu. O jego reakcji na pomysł referendum przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Tomasz Radzik/Super Express Tak się zmienił Radosław Sikorski
  • Propozycja referendum ws. zawieszenia Polski w strefie Schengen, wysunięta przez środowisko Mateusza Morawieckiego, wywołała falę oburzenia.
  • Po zdecydowanej krytyce ze strony Donalda Tuska, teraz szef MSZ Radosław Sikorski uderza w ten pomysł, nie przebierając w słowach.
  • Sprawdź, dlaczego minister Sikorski zasugerował zwolennikom tej idei "jazdę na Białoruś" i co to oznacza dla przyszłości Polski w Unii.

Partia Rozwój Plus przedstawiła raport dotyczący polskiej polityki migracyjnej. Wśród propozycji znalazł się pomysł referendum w sprawie czasowego zawieszenia uczestnictwa Polski w strefie Schengen. Propozycję zaprezentował Łukasz Schreiber. Pomysł natychmiast wywołał polityczną burzę.

Tusk o referendum: „Stracił rozum”

Do sprawy wcześniej odniósł się Donald Tusk. Premier zdecydowanie odrzucił możliwość organizacji takiego głosowania.

– Nie, nie wierzę. To znaczy, że mu się coś stało? Coś mu się stało? Nie, na pewno nie będzie żadnego referendum w sprawie Schengen. Stracił rozum – skomentował Donald Tusk, odnosząc się do Mateusza Morawieckiego.

Teraz do dyskusji dołączył Radosław Sikorski.

Sikorski reaguje. „Niech sami jadą”

Minister spraw zagranicznych zamieścił na platformie X mocny wpis, w którym nawiązał również do wypowiedzi Przemysława Czarnka na temat odnawialnych źródeł energii. 

„Jeden pisowski premier bredzi o OZE-sroze, drugi chce nas wyprowadzić ze strefy Schengen. Czyli przywrócić kontrole paszportowe na granicach” – napisał Radosław Sikorski na platformie X.

Na tym nie poprzestał.

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„Jeszcze raz: jeśli nacjonaliści chcą opuszczać Unię, to niech sami jadą na Białoruś lub do Naddniestrza. Większość Polaków zostaje” – dodał szef MSZ na platformie X.

W ten sposób Sikorski odniósł się do propozycji przedstawionej przez środowisko związane z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. W swoim wpisie nawiązał również do Naddniestrza, o którym w ostatnim czasie zrobiło się głośno w kontekście doniesień dotyczących Marcina Romanowskiego.

Poniżej galeria zdjęć: Sikorski ostro do Macierewicza w Sejmie

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