Sikorski dostanie polską, brytyjską i amerykańską emeryturę

Dwór w Chobielinie kupił za cenę cegieł

Majątek Radosława Sikorskiego to przede wszystkim dworek w Chobielinie. Piękna dzisiaj nieruchomość o powierzchni 800 metrów kwadratowych była ruiną kiedy w 1988 roku przyszły minister kupił ją razem z rodzicami. Jego żona Anne Applebaum (61 l.) w jednej ze swoich książek pisała, że Sikorscy nabyli dwór za cenę cegieł. Teraz warty jest grube miliony. Sikorski posiada też 133 metrowe mieszkanie w stolicy i około pół miliona złotych oszczędności. Do tego dochodzą akcje między innymi Goldman Sachs i dwa kilogramy metali szlachetnych,. Polityk inwestuje też w pojazdy. Należą do niego samochód Range Rover Sport (wyprodukowany w 2019 r.), zabytkowy motocykl MW z wózkiem bocznym (1978 rok produkcji), a także amerykański ciągnik John Deere (2015). Ponadto dyplomata jest właścicielem antyków, rzeźb, obrazów i monet.

Sikorski będzie prawdziwym emerytalnym krezusem

Radosław Sikorski za trzy lata osiągnie wiek emerytalny i może ze spokojem czekać na tę chwilę. Oprócz polskiej emerytury dostanie świadczenia przysługujące byłym posłom do Parlamentu Europejskiego. A i to nie koniec. Szef naszej dyplomacji odkłada bowiem pieniądze w brytyjskich i amerykańskich planach emerytalnych. Zgromadził już tam niemal 300 tysięcy dolarów i 113 tysięcy funtów, czyli równowartość około półtora miliona złotych. Oznacza to, że na emeryturze obecny minister spraw zagranicznych będzie prawdziwym krezusem.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ujawniła majątki wszystkich ministrów poza ministrem sprawiedliwości. Do internetu trafiły dochody i stan posiadania wszystkich polityków poza ministrem sprawiedliwości. Waldemar Żurek nie pokazał co posiada tłumacząc to względami bezpieczeństwa jego i rodziny