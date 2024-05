Sikorski chwali Brexit?! "Pozwolił Wielkiej Brytanii szybciej zareagować na wojnę"

Zamachowiec przyznał się do winy! Areszt dla Juraja C., który strzelał do premiera Roberta Fico

"Wielka Brytania znalazła niszę, bardzo użyteczną i prawą, a mianowicie wykorzystywanie szybkiego podejmowania decyzji. Robicie właściwą rzecz przed innymi, a tym samym zachęcacie resztę z nas" - powiedział Radosław Sikorski w rozmowie z brytyjskim dziennikiem.

Następnie wyjaśnił, że dzięki temu, że Wielka Brytania, nie musi szukać konsensusu, tak jak państwa Unii Europejskiej, mogła działać szybciej w kwestiach takich jak sankcje wobec Rosji czy pomoc dla Ukrainy.

Sikorski zaznaczył, że byłoby "idealnie", gdyby Ukraina wygrała wojnę i powtórzył wezwanie brytyjskiego ministra spraw zagranicznych Davida Camerona do sojuszników z NATO, aby osiągnęli minimalny cel wydatków na obronność w wysokości 2 proc. PKB. Przypomniał, że Polska jest pod tym względem liderem w NATO.

"Polska daje przykład. Nawet bardziej niż Wielka Brytania, ponieważ wydajemy w tym roku 4 proc., co stanowi najwyższy odsetek w NATO, włączając w to Stany Zjednoczone" - powiedział Sikorski. Jak dodał, spodziewa się, że "przytłaczająca większość sojuszników" do lipcowego szczytu NATO osiągnie cel, który został ustalony dekadę temu. "To naprawdę najwyższy czas" - podkreślił.

Sikorski odniósł się też do słów premiera Donalda Tuska, który przy okazji 20. rocznicy wejścia Polski do UE napisał, że w ciągu pięciu lat Polacy staną się bogatsi od Brytyjczyków, sugerując, że przyczyni się do tego fakt, że Polska jest w UE, a Wielka Brytania ją opuściła.

"Standard życia zależy co najmniej od dwóch czynników. Pierwszym jest bieżący dochód. Drugim jest zgromadzone bogactwo. Wielka Brytania jest bogatsza od Polski od tysiąca lat, a wy macie pewne atuty - globalny język, najlepsze uniwersytety, Szekspira, Beatlesów, Pink Floyd, British Museum, Londyn - których my po prostu nie mamy. Więc nie martwcie się. Jeszcze przez długi czas będziecie bogatsi od nas" - powiedział Sikorski.

"Kiedy byłem uchodźcą w Wielkiej Brytanii na początku lat 80., nie wyobrażałem sobie świata, w którym Polska będzie w UE, a Wielka Brytania nie" - powiedział i przyznał, że nigdy nie spodziewał się, że to Boris Johnson, jego stary znajomy ze studiów w Oxfordzie, będzie człowiekiem, który doprowadzi do Brexitu.

