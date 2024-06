Sensacyjny kandydat PiS na prezydenta!? To jego chcą politycy od Ziobry

To szok, co jej zrobili. Czarnek musiał zareagować!

Jarosław Kaczyński przyznał niedawno, że lista kandydatów jego partii na urząd prezydenta jest gotowa. – Wiemy, kto jest do rozważenia i spośród kogo wybierać – zaznaczył prezes PiS. – Mamy bardzo duży wybór między ludźmi, którzy mają różne zalety, ale wymogi wobec kandydata są wysokie. My stawiamy sobie pytanie: kto może nie tylko wejść do drugiej rundy, ale ją wygrać – dodał Kaczyński. Tymczasem koalicjant PiS, czyli Suwerenna Polska, domaga się zorganizowania prawyborów. Według posła Michała Wójcika, kandydatem Ziobrystów mógłby zostać europoseł Patryk Jaki. – Byłby bardzo dobrym prezydentem. Przy wielości kandydatów dobrze jest zrobić prawybory. Można wtedy ocenić m.in. charyzmę kandydatów. Patryk Jaki uzyskał bardzo dobry wynik w eurowyborach, jest znany bardzo dużej części społeczeństwa – zaznacza Michał Wójcik.

Czy PiS pójdzie drogą prawyborów?

– Uważam, że Jarosław Kaczyński nie wybierze formuły prawyborów i nie dopuści do konfliktu między Jakim, Bocheńskim a Morawieckim. Nie ma sensu konfliktować naszych polityków i naszego elektoratu – stwierdza Ryszard Czarnecki z PiS. – Wśród żelaznego elektoratu PiS, Patryk Jaki byłby dopuszczalnym kandydatem na prezydenta. PiS, żeby wygrać, musi jednak walczyć o głosy centrowych wyborców, a Jaki, Buda, czy Bocheński nie są przekonującym wyborem dla takiego elektoratu – komentuje nam prof. Kazimierz Kik, politolog.