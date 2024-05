Sensacyjne wieści dla Hołowni. Wygadał się polityk PSL

Szymon Hołownia do polskiej polityki wszedł odważnym krokiem. W 2020 roku udało mu się zdobyć trzecie miejsce w wyborach prezydenckich i choć nie dostał się do drugiej tury, to dzięki sukcesowi założył partię. Polska 2050 w 2023 roku dostała się do Sejmu jako Trzecia Droga - koalicja z Polskim Stronnictwem Ludowym, a Szymon Hołownia został wybrany na marszałka. Zgodnie z zapisami umowy koalicyjnej, będzie pełnił tę funkcję do połowy kadencji parlamentu, a potem zastąpi go Włodzimierz Czarzasty z Lewicy. Z kolei lider Polski 2050 nie wyklucza, że wystartuje w wyborach prezydenckich 2025, a ewentualna wygrana byłaby kolejnym sukcesem w jego karierze. Sęk jednak w tym, że sondaże nie dają Szymonowi Hołowni szans na wejście do drugiej tury wyborów prezydenckich, a właśnie teraz pojawiły się informacje mówiące o tym, że lider Polski 2050 miałby być marszałkiem Sejmu do końca kadencji.

- To jest decyzja Polski 2050 czy ew. całej Trzeciej Drogi. Moim zdaniem pan marszałek dobrze wykonuje swoją pracę, obserwuję go regularnie, bo siedzę w ławach sejmowych i bardzo to dobrze robi, powinien kontynuować - stwierdził dziś w Radiu ZET Władysław Teofil Bartoszewski. - Nie widzę powodu, żeby zmieniać, zobaczymy, jakie będą decyzje na szczytach partii. Koalicjanci, czyli czterech liderów się zbiera, dyskutuje i rozważa. Ja uważam, że pan Szymon Hołownia powinien pozostać – mówił dalej.

