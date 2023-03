Sensacyjna teoria Bartosiaka na temat końca wojny na Ukrainie. Mowa o szokującej roli Chin!

Zdaniem Jacka Bartosiaka, założyciela i właściciela Strategy&Future, jeśli chodzi o Chiny i ich reakcję na konflikt, trzeba tu postawić kontrowersyjną tezę, w kontekście chińskiego przywódcy Xi Jinpinga w Moskwie: - Być może jest tak, że Xi Jinping przyjeżdża do Moskwy, by "ograć" wszystkich i zmienić reguły, które panują w świecie. Zrobiłby to w taki sposób: być może przymusi Rosjan do pokoju na Ukrainie, zwrotu Donbasu i demilitaryzacji Krymu, bo Rosjanie są zablokowani na zachodzie, nie idzie im dobrze w wojnie, na przeszkodzie stanąć może buta infernalna Rosji, ale załóżmy żeby to przełamał. Następnie zadzwoniłby do Zełenskiego i proponuje warunki pokoju: dostaniecie Donbas, demilitaryzację Krymu i 500 mln dolarów inwestycji bezzwrotnej w gospodarkę i odbudowę infrastruktury. Wówczas jak zareagują Ukraińcy? Zełenski? Trudno będzie odmówić takiej propozycji, a Amerykanie będą wściekli, stracą sprawczość, a akuszerem pokoju będą Chiny. (...) Niemcy i Francja bardzo ucieszą się z takiej pozycji, bo mają pokój, Chiny stabilizują Rosję podporządkowując ją sobie, jednocześnie jest pokój w północnej Euroazji, Amerykanie tracą wpływa, a Niemcy i Francja mogą spokojnie handlować z Chinami i mają na to argument. Chiny uzyskują efekt następujący: wypchnięcie wpływów USA z Europy i pół. Euroazji. (...) Chiny podporządkowują sobie Rosję i jej surowce, (...) Chiny są gwarantem pokoju, Chiny zabraniają w traktacie pokojowym przystąpienia Ukrainy do NATO, ale zachęcają i promują przystąpienie do Unii Europejskiej, bo to Chinom nie zagraża - taką wizję przedstawia Bartosiak.

Nowa książka Jacka Bartosiaka "Najlepsze miejsce na świecie. Gdzie Wschód zderza się z Zachodem". O czym jest?

Warto też zaznaczyć, że właśnie 22 marca 2023 roku do księgarń trafi książka Jacka Bartosiaka "Najlepsze miejsce na świecie. Gdzie Wschód zderza się z Zachodem". Przedstawił w tej książce to, jak wygląda położenie geopolityczne Polski, czyli między Wschodem a Zachodem. „Geopolityką, bezpieczeństwem i wojną zajmuję się od wielu lat. Od lutego 2022 roku za polską wschodnią granicą trwają działania wojenne, które fundamentalnie zmieniają świat i nasz region oraz wprost wpływają na nasze bezpieczeństwo. Potrzeba nam pilnie strategii dla Polski na nowe, bardzo niespokojne czasy. Ponadto potrzebujemy refleksji na temat jakości kultury strategicznej w naszym kraju. O tym jest ta książka – najbardziej osobista, jaką dotychczas napisałem” – prezentuje swoją książkę Jacek Bartosiak. Najnowsza publikacja jest poświęcona Polsce, przedstawia czym ona jest i jakie mamy wobec niej marzenia.