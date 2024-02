i Autor: Tomasz Radzik/SUPER EXPRESS Janusz Korwin-Mikke

Wybory 2024

Sensacja! Janusz Korwin-Mikke startuje na prezydenta Warszawy

jot 14:51 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Janusz Korwin-Mikke startował w ostatnich wyborach do Sejmu, ale nie uzyskał mandatu. Został prześcignięty przez żonę Krzysztofa Bosaka, Karinę Bosak. Najwyraźniej jednak cały czas ciągnie go do polityki, bo właśnie ogłosił, że wystartuje w wyborach na prezydenta Warszawy.