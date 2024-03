Goście "Debaty o Polsce" co do tego byli zgodni. Agresywna Rosja wyprzedza nas o wiele lat!

500 plus dla rencistów i emerytów

Rząd PiS wprowadził kilka lat temu świadczenie wysokości 500 zł dla dorosłych osób, które z powodu złego stanu zdrowia są niezdolne do samodzielnego funkcjonowania i wymagają pomocy innych (np. niepełnosprawni, emeryci i renciści), a także mają niewielkie dochody (np. rentę lub emeryturę). Do dziś to 500 plus stanowi poważną pomoc dla wieku potrzebujących.

Takie pieniądze wypłaci ZUS seniorom! Emerycie, w tym roku średnio zyskasz aż 6600 zł

Kwota 500 plus nie zmienia się, gdyż nie jest niestety waloryzowana. Każdego roku w marcu rosną jednak widełki, które określają, czy 500 plus się nam należy, albo czy przyznany dodatek zostanie nam zmniejszony. Gdyby limity nie były waloryzowane, wielu potrzebujących traciłoby prawo do 500 plus po marcowej waloryzacji rent i emerytur.

Limity 500 plus w marcu 2024 roku

W marcu tego roku limit uprawniający do całego dodatku 500+ wzrósł z 1657,80 zł do 1919,33 zł, a maksymalna kwota powyżej której dodatek jest nadal wypłacany (ale zmniejszony na zasadzie złotówka za złotówkę) wzrosła z 2157,80 zł do 2419,33 zł brutto.

Oznacza to, że osoba, której np. renta wzrosła w marcu w wyniku waloryzacji do 1919,33 zł, wciąż będzie dostawała 500 plus, czyli w rezultacie co miesiąc ZUS będzie przekazywał jej w sumie 2419,33 zł Jeśli zaś czyjeś dochody wzrosły w marcu do 2200 zł, to dodatek 500 plus wyniesie jedynie 219,33 zł.

Ile wynoszą aktualne wypłaty 500 plus dla niesamodzielnych, pokazujemy w tabeli poniżej.

twoje dochody wysokość 500 plus tyle dostaniesz 900 zł 500 zł 1400 zł 1500 zł 500 zł 2000 zł 1919,33 zł 500 zł 2419,33 zł 2050 zł 369,33 zł 2419,33 zł 2130 zł 289,33 zł 2419,33 zł 2200 zł 219,33 zł 2419,33 zł 2345 zł 74,33 zł 2419,33 zł 2370 zł 49,33 zł 2419,33 zł 2430 zł 0 zł 2430 zł

