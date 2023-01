Senator Krzysztof Kwiatkowski i dr Małgorzata Bonikowska w "Expressie Biedrzyckiej"

Gośćmi „Expressu Biedrzyckiej” będą dr Małgorzata Bonikowska, która z perspektywy eksperta opowie, co może się wydarzyć na polskiej scenie politycznej w nadchodzących miesiącach. A będzie się działo – w końcu coraz bliżej do wyborów parlamentarnych! Bieżące sprawy Kamila Biedrzycka omówi z senatorem Krzysztofem Kwiatkowskim, który pojawi się w studiu. Jak zwykle będą dyskutować o tym, co najbardziej martwi Polaków. Co dalej ze środkami z KPO i kiedy Polska może się ich spodziewać? Kiedy spadnie inflacja i skończy się kryzys energetyczny? Te i wiele innych interesujących tematów już od rana w „Expressie Biedrzyckiej”!