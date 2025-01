Sejm potwierdza: Morawiecki poprawnie zrzekł się immunitetu. Co to oznacza?

Rubio nowy sekretarz stanu USA rozmawiał z Sikorskim! Co ustalili?

W czwartek Mateusz Morawiecki złożył oświadczenie o zrzeczeniu się immunitetu poselskiego, czym zaskoczył opinię publiczną i prokuraturę. Decyzja ta zapadła w przededniu posiedzenia sejmowej komisji regulaminowej, która miała rozpatrywać wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu Morawieckiego w związku z zarzutami dotyczącymi organizacji tzw. wyborów kopertowych w maju 2020 roku.

Prokuratura zarzuca byłemu premierowi, że jako szef rządu przekroczył swoje uprawnienia, działając na rzecz przeprowadzenia wyborów prezydenckich wyłącznie w formie korespondencyjnej. Zdaniem śledczych decyzje te mogły mieć charakter niezgodny z prawem.

Komisja regulaminowa potwierdza formalną poprawność

W piątek sejmowa komisja regulaminowa rozpatrzyła formalną poprawność oświadczenia Morawieckiego. Po krótkiej analizie uznano, że dokument spełnia wszystkie wymogi formalne. W związku z tym uchwała komisji trafi teraz do marszałka Sejmu, który przekaże informację prokuraturze, iż były premier nie korzysta już z ochrony immunitetowej.

Prokuratura może teraz podjąć dalsze działania w sprawie, choć decyzja Morawieckiego o zrzeczeniu się immunitetu częściowo zmienia dynamikę sytuacji.

Co zarzuca się Morawieckiemu?

Prokuratura twierdzi, że w 2020 roku, w czasie pandemii COVID-19, Mateusz Morawiecki jako premier działał poza granicami swoich uprawnień, zmuszając instytucje państwowe do przygotowań do głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich. Wybory te miały odbyć się 10 maja 2020 roku, jednak ostatecznie nie doszły do skutku w zaplanowanym terminie.

Główne zarzuty dotyczą:

przekroczenia uprawnień przez premiera,

wydawania poleceń, które mogły narazić budżet państwa na straty,

organizacji procesu wyborczego bez podstawy prawnej.

Według śledczych działania te mogły skutkować naruszeniem prawa oraz interesu publicznego.

Dlaczego Morawiecki zrzekł się immunitetu?

Decyzja o zrzeczeniu się immunitetu była niespodziewana, zwłaszcza w kontekście dotychczasowej strategii PiS, która zazwyczaj broni swoich polityków przed odpowiedzialnością karną. Mateusz Morawiecki w swoim oświadczeniu podkreślił, że chce „unikać niepotrzebnych spekulacji” i umożliwić wyjaśnienie sprawy.

Dla części komentatorów krok ten jest próbą przejęcia inicjatywy w sprawie i zademonstrowania, że były premier nie ma nic do ukrycia. Jednak krytycy zauważają, że może to być także strategia polityczna, mająca na celu uniknięcie publicznego głosowania w Sejmie nad uchyleniem immunitetu.

Co dalej?

Teraz, gdy formalności związane ze zrzeczeniem się immunitetu zostały dopełnione, prokuratura ma zielone światło, by kontynuować swoje działania. Następnym krokiem będzie decyzja śledczych o ewentualnym postawieniu Morawieckiego w stan oskarżenia.

Jednak nawet jeśli do tego dojdzie, proces sądowy może potrwać lata. Dodatkowo sprawa ma wyraźny wymiar polityczny, co może wpływać na jej przebieg.

Polityczne konsekwencje

Zrzeczenie się immunitetu przez byłego premiera wywołało mieszane reakcje na polskiej scenie politycznej. Opozycja uważa, że jest to dowód na poważne zastrzeżenia wobec działań rządu w czasie pandemii. Politycy PiS natomiast starają się minimalizować znaczenie całej sprawy, podkreślając, że decyzja Morawieckiego pokazuje jego gotowość do współpracy z organami ścigania.

Wybory kopertowe, które nigdy się nie odbyły, pozostają jednym z najbardziej kontrowersyjnych wydarzeń w czasie rządów PiS. Sprawa Mateusza Morawieckiego może rzucić nowe światło na kulisy tamtych wydarzeń.

