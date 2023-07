Sejm Dzieci i Młodzieży lekceważony przez ministra Czarnka? Młodzi chcą większego wpływu

Nauczyciel uczył Morawieckiego, a teraz ostro go krytykuje. Zdecydował się na odważny krok. Niewiarygodne! Ma konkretny plan

Sejm Dzieci i Młodzieży, to akcja edukacyjna organizowana od 1994 roku. Raz na rok, 1 czerwca w dzień dziecka, odbywa się posiedzenie, w którym uczestnicy obradują nad wcześniej ustalonym tematem przewodnim. W tym roku po posiedzeniu grupa 150 uczestników SDiM skierowała pismo do Szefowej Kancelarii Sejmu, w którym poprosiła o zorganizowanie drugiego posiedzenia Sejmu Dzieci i Młodzieży (co też uchwalili w trakcie obrad). Młodzież spotkała się jednak z odmową kancelarii.

- Sejm Dzieci i Młodzieży jest traktowany jako fikcja! Organizatorzy traktują to jako zabawę, czyli zwiedzanie gmachu parlamentu i przeżycie dnia jako Poseł czy Posłanka, ale my chcemy działać realnie i naprawdę coś osiągnąć! Uchwały, które podejmujemy, nie mają żadnej wartości, ponieważ zaraz po zakończeniu posiedzenia są podpisywane przez Marszałków i trafiają do kosza - pisze Paweł Mrozek, uczestnik SDiM.

Jak czytamy w odpowiedzi Kancelarii Sejmu, nie ma możliwości zorganizowania kolejnego posiedzenia SDiM w tym roku. Kancelaria argumentuje, że Sejm Dzieci i Młodzieży jest projektem edukacyjnym, ponadto jego uczestnicy nie są wyłaniani w wyborach, a w ramach konkursu, więc nie posiadają legitymacji demokratycznej i nie są posłami w rozumieniu reprezentacji ogółu dzieci i młodzieży. Dodatkowo wskazano, że organizacja SDiM wiążę się z wysokimi kosztami, zarówno logistycznymi, jak i finansowymi.

Również w odpowiedzi Kancelarii Sejmu możemy przeczytać, że "jest to projekt o charakterze edukacyjnym, którego istotnym elementem jest opracowanie i głosowanie nad uchwałą - mającą postać apelu do dorosłych: nauczycieli, rodziców, przedstawicieli władzy". Dalej kancelaria zaznacza, że uchwały SDiM nie powodują zmian w prawie, gdyż "SDiM nie jest organem władzy ustawodawczej i dlatego uchwały SDiM nie mogą mieć charakteru prawa powszechnie obowiązującego".

Młodzież czuje się lekceważone przez ministra edukacji. Chcieliby możliwości dyskuksji

Paweł Mrozek z Sejmu Dzieci i Młodzieży wskazuje jednak, że na samych obradach nie pojawił się minister edukacji Przemysław Czarnek, co zdaniem jego i osób, które reprezentuje było lekceważące. Na SDiM dwóch uczestników złożyło poprawkę, w której zwróciło się do Ministra Edukacji i Nauki, aby był obecny na każdym posiedzeniu Sejmu Dzieci i Młodzieży. Poprawki nie dopuszczono jednak do głosowania.

- Ta sytuacja pokazuje, jak głos młodych ludzi jest lekceważony i ignorowany, o czym świadczy niewielka liczba osób, która zabrała głos podczas posiedzenia. Była to zaledwie garstka osób, podczas gdy kolejka chętnych ciągnęła się w nieskończoność. Osoby, którym nie pozwolono zabrać głosu, nie otrzymały informacji, dlaczego nie nadszedł ich czas - pisze Mrozek.

24 lipca odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci, na którym obecni byli marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, a także posłanki Koalicji Obywatelskiej Monika Rosa, Klaudia Jachira, Katarzyna Lubnauer i były Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Na posiedzeniu nie było jednak ministra edukacji Przemysław Czarnka.

Jak czytamy w apelu do mediów uczestnika SDiM, jest oburzony, że młodzież nie może dyskutować na forum publicznym na tematy, które dotyczą ich bezpośrednio, takie jak obecny system edukacji, czy zdrowie psychiczne młodzieży.

