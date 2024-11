Schetyna wprost: Oddam głos na Rafała Trzaskowskiego

Jarosław Kaczyński reaguje na decyzję PKW. Już wie, co zrobi PiS

Były szef MSZ zdradził, jak widziałby przyszłość Rafała Trzaskowskiego na stanowisku głowy państwa. - Będzie budować dobry wymiar prezydencki. Jest osobą zdecydowaną na współpracę. Otwarty, szukający porozumienia. Potrzebujemy takiej prezydentury - otwartej, trochę uśmiechniętej, ale takiej, która próbuje budować i jej się to udaje - przyznał. Grzegorz Schetyna powiedział wprost: - On [Rafał Trzaskowski, przyp. red.] wygra te wybory.

Grzegorz Schetyna w rozmowie z Kamilą Biedrzycką skomentował także dzisiejsze działania Rosji. Władimir Putin zatwierdził zaktualizowaną doktrynę nuklearną Rosji, która sugeruje, że "podstawą do ataku nuklearnego może być agresja na Federację Rosyjską i jej sojuszników ze strony dowolnego państwa niejądrowego przy wsparciu państwa nuklearnego". - Rosja straszy przesunięciem tego konfliktu - ciągle lokalnego - do poziomu globalnej wojny. To jest element szaleństwa rosyjskiego - dodał senator.