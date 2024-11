Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sedno Sprawy 22.11.2024

Schetyna o prawyborach w PO: "Trzaskowski jest faworytem, ale to nic nie znaczy"

Grzegorz Schetyna zdradza, że w prawyborach odda głos na Rafała Trzaskowskiego. Były szef PO podkreśla jednak, że mocna pozycja prezydenta Warszawy w partyjnych strukturach nie przesądza wcale o wyniku głosowania. - Trzaskowski jest faworytem ale to nic nie znaczy. To tak jak w sporcie, w polityce jest podobnie. Trzeba walczyć do końca do ostatniej minuty - mówił w "Sednie Sprawy"