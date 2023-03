Schetyna nie ma wątpliwości: Wierzymy, że jedna lista opozycji w wyborach da nam zwycięstwo

Jedna lista wyborcza opozycji? Grzegorz Schetyn zabrał głos

Wybory w Polsce odbędą się jesienią 2023 roku. Politycy najważniejszych partii już ruszyli w Polskę, by spotykać się z wyborcami. W objazd po kraju ruszył Donald Tusk, a niebawem na trasę wróci Jarosław Kaczyński. Cały czas po stronie opozycji poruszany jest temat jednej, wspólnej listy wyborczej. Czy jest ona możliwa? Wielkim zwolennikiem jednej listy jest przede wszystkim Donald Tusk, szef PO. Teraz na temat jednej listy zabrał głos Grzegorz Schetyna. Polityk gościł w poniedziałek (27 marca) w radiu RMF FM: - Jedna lista to jest mit, to jest coś, co wierzymy, że to nam da zwycięstwo i to jest bardzo, bardzo prawdopodobne - ocenił Grzegorz Schetyna, polityk Platformy Obywatelskiej i przywołał przykład Paktu Senackiego, który przyniósł większość opozycji. Schetyna pytany, czy lider PO Donald Tusk wierzy w mit jedności na opozycji, odpowiedział, że "każdy szef największej partii opozycyjnej, czyli Platformy Obywatelskiej, będzie wierzył w to, że jest w stanie poprowadzić opozycję demokratyczną do zwycięstwa".

- Wydaje mi się, że tak jest teraz i tak musi być - oświadczył. - Opozycja musi być podmiotowa, musi budować relacje na podstawie zaufania, żeby wygrać z PiS-em, my musimy być inni niż PiS, my musimy pokazać wizję Polski, którą będziemy realizować - podkreślił polityk Platformy.

