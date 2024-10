Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sedno Sprawy 11.10.2024

Schetyna mówi o relacji z Palikotem: "Nie oglądaliśmy razem meczów, ciągle mówił o filozofii"

Grzegorz Schetyna mówi, że nigdy nie czuje satysfakcji kiedy jakiś polityk trafia za kraty. Jego relacje z Januszem Palikotem kiedyś były bardzo dobre, ale z czasem pojawiły się tarcia i problemy. Czy znany z miłości do futbolu senator oglądał mecze z kontrowersyjnym biznesmenem? - Nie interesował się piłką nożną. Filozofem był. Lubił filozofię, o tym często mówił. Natomiast rzeczywiście on działał bardzo ofensywnie kiedy wchodził do PO - opowiada w Sednie Sprawy Schetyna