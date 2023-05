Sawicki podsumował Kaczyńskiego i Tuska. „Licytacja dwóch dziadków”

Dlaczego urny wyborcze są przezroczyste? Co z tajnością głosowania podczas wyborów 2023?

Marek Sawicki uznał, że zamiast trzymać się tematu 800 plus, zaproponowanego przez PiS, trzeba rozważyć trzecią drogę, o której wcześniej wspominali lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz i lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Przy okazji wbił szpilę w Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska.

- Uczepiliście się 800 plus rzuconego przez Jarosława Kaczyńskiego podczas wiecu wyborczego. Trzeba zaproponować kompletnie nową dyskusję. Trzecią drogę, gdzie przestaniemy się licytować na pomysły dwóch dziadków, którzy uparli się że trzeba dać 800 plus. Oddajmy decyzję w sprawach aktywności gospodarczej, pomocy społecznej 40-latkom, tym, którzy aktualnie mają dzieci i nimi się zajmują – mówił Marek Sawicki w RMF FM.

Przyznał też, że PSL chce zrewaloryzować świadczenie 500 plus, jednak tylko dla pracujących rodziców. - Trzeba przebudować polski system wsparcia. Wszyscy, który dostają 500 plus, dostaną 500 plus. W nowych rozwiązaniach trzeba uwzględnić element aktywności zawodowej – przekonywał.

Zdaniem Marka Sawickiego na pomyśle PSL nie ucierpią na przykład matki samodzielnie wychowujące dziecko, bowiem one także pracują lub mają status osoby pracującej, wobec czego one także dostałyby rewaloryzację świadczenia. - Jak matka ma jedno bardzo chore dziecko i pobiera zasiłek opiekuńczy, i uczestniczy cały czas w procesie zajmowania się tym dzieckiem, ona też podlega waloryzacji, otrzyma 800 plus – dodał poseł.

