Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sedno Sprawy 04.02.2025

Sasin o Ziobrze: "Jest prześladowany. A Tusk zajmuje się już tylko polityczną zemstą"

Zdaniem Jacka Sasina rządzący chcą zadowolić swoich najbardziej radykalnych wyborców, dlatego skupiają się na procesie rozliczeń. - To ściganie non stop polityków PiS pod wyimaginowanymi zarzutami, to dokładnie to samo co działo się w Rosji. Chodorkowski czy Nawalny byli wsadzani do więzień przez Putina nie z powodów politycznych, oskarżano ich o malwersacje, nadużycia finansowe - mówi Sasin w "Sednie Sprawy"