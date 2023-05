Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sedno Sprawy 31.05.2023

Sasin kpi z opozycji. Takie komisje są w innych krajach

Wicepremier Jacek Sasin twierdzi, że opozycja do spraw badania rosyjskich wpływów to ciało, które nie odbiega od demokratycznych i europejskich standardów. Polityk mówił w "Sednie Sprawy", że ustawa w tej sprawie nie powstała, by uderzyć w Donalda Tuska, jedocześnie dodaje, że intensywnie przyjrzy się jego rządom. - Komisja sprawdzi, czy prorosyjskość rządu PO-PSL, to kwestia głupoty, czy świadomych motywacji - mówi szef MAP.