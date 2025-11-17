Generał Kukuła ostrzega, że akt dywersji na torach kolejowych Warszawa-Lublin to sygnał przygotowań do wojny, a sprawą zajmują się służby i wojsko.

Incydent na kolei jest elementem eskalacji działań poniżej progu wojny, mających na celu podważenie zaufania do instytucji państwa.

Według generała Kukuły, adwersarz buduje środowisko sprzyjające agresji, osłabiając zaufanie społeczne do rządu, wojska i policji.

Szef Sztabu Generalnego podkreśla, że kluczowa jest postawa i reakcja społeczeństwa w obliczu tych działań hybrydowych

Diagnoza Sztabu Generalnego: "Stan przedwojenny" i wojna hybrydowa

Najbardziej alarmującą ocenę sytuacji przedstawił Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Pytany na antenie Polskiego Radia o konsekwencje dla bezpieczeństwa, generał Wiesław Kukuła wprost stwierdził, że mamy do czynienia z eskalacją działań poniżej progu otwartej wojny. "- To, co mamy dziś, to nie wojna, to stan przedwojenny lub coś, co potocznie nazywamy wojną hybrydową" - stwierdził generał. Działania te, jak tłumaczył generał Kukuła w Polskim Radiu, wpisują się w definicję wojny hybrydowej, której celem jest przygotowanie gruntu pod potencjalną agresję na terytorium Polski.

Jaki jest cel adwersarza i jak Polska powinna reagować na zagrożenie?

Generał Kukuła, goszcząc w Polskim Radiu, precyzyjnie opisał strategię, którą jego zdaniem realizuje przeciwnik. "- Adwersarz rozpoczął przygotowania do wojny. Buduje tutaj pewne środowisko, które ma doprowadzić do podważenia zaufania społeczeństwa do rządu, organów takich jak siły zbrojne i policja. Doprowadzić do stworzenia warunków dogodnych do potencjalnego prowadzenia agresji na terytorium Polski" – wyjaśniał w radiowej Jedynce.

Generał jednocześnie zastrzegł, że podobne operacje nie zawsze muszą prowadzić bezpośrednio do pełnoskalowego konfliktu zbrojnego. Kluczowe jest jednak to, w jaki sposób państwo i jego obywatele zareagują na takie prowokacje. Incydent na torach kolejowych dobitnie pokazuje, że bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej staje się kluczowym elementem w obliczu eskalacji działań hybrydowych. Podsumowując swoją wypowiedź, Szef Sztabu Generalnego WP skierował jasny apel do społeczeństwa: "- Jeszcze raz podkreślam: najważniejsza dzisiaj jest nasza postawa, nasza reakcja".

Celowy sabotaż na torach – co wydarzyło się na trasie Warszawa-Lublin?

W niedzielę na trasie kolejowej łączącej Warszawę z Lublinem doszło do groźnego zdarzenia, które postawiło na nogi polskie służby. W rejonie miejscowości Życzyn, niedaleko stacji PKP Mika, maszynista pociągu pasażerskiego zauważył i natychmiast zgłosił uszkodzenie torów. Na pokładzie składu znajdowało się na szczęście tylko dwóch pasażerów i kilku członków obsługi – nikt nie odniósł obrażeń. Sprawa od samego początku była traktowana z najwyższą powagą. Szef rządu poinformował, że incydent był wynikiem celowego działania, a wyjaśnianiem jego tła zajęły się już prokuratura, wojsko oraz odpowiednie służby państwowe.

