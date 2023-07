Rzecznik rządu: PO nie będzie rozmawiać z premierem o imigrantach

To już dziś

Premier Mateusz Morawiecki zaprosił na czwartek na godzinę 11 przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych na spotkanie ws. relokacji migrantów. - Wierzę, że łączy nas Polska, że potrafimy mówić jednym głosem w Europie. Przymusowy mechanizm relokacji jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski - oświadczył szef rządu. Obecność na spotkaniu potwierdzili przedstawiciele PiS, PSL oraz Konfederacji. Lewica i Polska 2050 poinformowały, że się nie pojawią.

PO nie będzie rozmawiać z premierem o relokacji imigrantów

Müller w czwartek na porannej konferencji prasowej poinformował, że otrzymał właśnie informacje od klubu Koalicji Obywatelskiej o tym, że Platforma Obywatelska nie przyjdzie na to spotkanie. - Jak rozumiem najprawdopodobniej nie uzyskali oni zgody szefostwa Grupy Webera aby uczestniczyć w takim spotkaniu. Nie ma zgody na to ich niemieckich sojuszników, czy innych przedstawicieli krajów unijnych, aby rozmawiali z polskim premierem - powiedział.

- Do Platformy Obywatelskiej apelujemy: szanowni państwo, nie zgódźcie się na ten pakiet. Nie możecie podnieść ręki za tym pakietem w Parlamencie Europejskim. Pomóżcie polskim władzom, pomóżcie polskim obywatelom, aby te przepisy nie stały się obowiązującymi przepisami prawa. Chwalicie się o tym jak to dużo macie wpływów w instytucjach unijnych, czas na to, abyście te rzekome wpływy wykorzystali po raz pierwszy, być może, na rzecz interesów naszego kraju - zaapelował.

Müller zaznaczył, że wszystkie siły polityczne w Polsce powinny jasno oznajmić, że nie godzą się na przymus przywozu osób z krajów pozaunijnych. Dodał, że podczas spotkania ma być wypracowane wspólne stanowisko w tej sprawie.

