Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Rzecznik rządu Morawieckiego atakuje Hołownię [Sedno sprawy]

mga 10:32 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Piotr Muller, rzecznik rządu Premiera Mateusza Morawieckiego, pytany był, dlaczego Polska nie przekazała ciągle opisanego wniosku, pytania do niemieckiego rządu w sprawie Leopardów, które chcemy wysłać na Ukrainę, o sprawę środków z KPO oraz o działania Szymona Hołowni. - Szymon Hołownia rozumiem, że spotyka się w Parlamencie Europejskim ale przypomnę też wszystkim tu naszym słuchaczom i tym, którzy nas oglądają, że pan Hołownia nie jest nawet posłem polskiego Sejmu ani posłem do Parlamentu Europejskiego. To jest właśnie pytanie w jakim celu tam Szymon Hołownia jeździ. W jakim celu? No takim rozumiem blokowania tych środków dla Polski. On robi na złość wszystko Polsce podobnie jak koledzy z Platformy Obywatelskiej, to faktycznie ich bardzo łączy - powiedział Piotr Muller w audycji "Sedno sprawy" Jacka Prusinowskiego.