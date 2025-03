i Autor: PAWEL SKRABA / SUPER EXPRESS, Archiwum prywatne

Jest dowód

Rzeczniczka Nawrockiego obala wieści o jego znajomości z neonazistą! "Kłamstwo ma krótkie nogi"

Karol Nawrocki został posądzony o bliską znajomość z neonazistą, wielokrotnie karanym Grzegorzem Horodką. Jak przekonywał popierany przez PiS kandydat na prezydenta, poznał go on jednak wyłącznie w Areszcie Śledczym w Gdańsku, gdzie prowadził wykład jako pracownik IPN. W poniedziałek portal Onet przekonywał, że władze aresztu twierdzą, że nigdy takiego wykładu nie prowadził. Do akcji postanowiła wkroczyć rzeczniczka Nawrockiego. - Kłamstwo ma krótkie nogi - napisała Emilia Wierzbicki, prezentując ważny dowód.