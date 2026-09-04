Wakacyjna zmiana w sondażach

Donald Tusk może mieć powody do zadowolenia.

Najnowszy sondaż CBOS pokazuje poprawę ocen rządu. Ale zdaniem analityków do pełnego triumfu jeszcze daleko.

Rząd zyskuje, ale wciąż więcej ma przeciwników

W sierpniu 32 proc. Polaków deklarowało poparcie dla rządu Donalda Tuska, to jest o 3 pkt proc. więcej niż w lipcu. Przeciwników gabinetu było 40 proc., czyli o 8 pkt proc. mniej niż miesiąc wcześniej.

Z kolei 24 proc. badanych miało stosunek obojętny, a 4 proc. nie potrafiło odpowiedzieć.

Lepiej o pracy rządu

Poprawiła się także ocena działalności rządu. Pozytywnie jego pracę oceniło 36 proc. badanych – o 6 pkt proc. więcej niż w lipcu. Negatywnie wypowiedziało się 51 proc., co oznacza spadek o 7 pkt proc.

Lepiej oceniany jest również Donald Tusk jako premier. Zadowolonych z tego, że stoi on na czele rządu, było 36 proc. Polaków. To wzrost o 5 pkt proc. Przeciwną opinię miało 51 proc. badanych.

Gospodarka bez zachwytu

36 proc. badanych uważa, że polityka rządu daje szansę na poprawę sytuacji gospodarczej. Przeciwnego zdania jest 50 proc.

CBOS studzi jednak nastroje. Zdaniem ośrodka sierpniowa poprawa to przede wszystkim korekta po słabym lipcu. Wyniki są podobne do tych z czerwca.

Więcej krytyków niż zwolenników

Mimo poprawy notowań rząd wciąż nie ma powodów do wielkiego triumfu.

Zarówno zwolenników gabinetu, jak i osób pozytywnie oceniających jego pracę jest mniej niż przeciwników i krytyków.

Badanie przeprowadzono w dniach 20–30 sierpnia na grupie 935 osób.

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