Rząd Tuska odzyskuje poparcie. Ale przeciwników wciąż jest więcej

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
PAP
PAP
2026-09-04 21:17

Czy rząd Donalda Tuska wychodzi z sondażowego dołka? Najnowsze badanie CBOS przynosi poprawę ocen gabinetu. W sierpniu poparcie dla rządu wzrosło do 32 proc., a odsetek jego przeciwników wyraźnie spadł – z 48 do 40 proc. Lepiej oceniany jest także sam premier. Mimo poprawy powodów do triumfu na razie jednak nie ma – przeciwników rządu wciąż jest więcej niż jego zwolenników.

Premier Donald Tusk przemawia do mikrofonu. O najnowszych sondażach poparcia dla rządu przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Tomasz Waszczuk/ PAP

Wakacyjna zmiana w sondażach 

Donald Tusk może mieć powody do zadowolenia

Najnowszy sondaż CBOS pokazuje poprawę ocen rządu. Ale zdaniem analityków do pełnego triumfu jeszcze daleko. 

Rząd zyskuje, ale wciąż więcej ma przeciwników 

W sierpniu 32 proc. Polaków deklarowało poparcie dla rządu Donalda Tuska, to jest o 3 pkt proc. więcej niż w lipcu. Przeciwników gabinetu było 40 proc., czyli o 8 pkt proc. mniej niż miesiąc wcześniej.

Z kolei 24 proc. badanych miało stosunek obojętny, a 4 proc. nie potrafiło odpowiedzieć.

Lepiej o pracy rządu

Poprawiła się także ocena działalności rządu. Pozytywnie jego pracę oceniło 36 proc. badanych – o 6 pkt proc. więcej niż w lipcu. Negatywnie wypowiedziało się 51 proc., co oznacza spadek o 7 pkt proc.

Lepiej oceniany jest również Donald Tusk jako premier. Zadowolonych z tego, że stoi on na czele rządu, było 36 proc. Polaków. To wzrost o 5 pkt proc. Przeciwną opinię miało 51 proc. badanych. 

Gospodarka bez zachwytu 

36 proc. badanych uważa, że polityka rządu daje szansę na poprawę sytuacji gospodarczej. Przeciwnego zdania jest 50 proc.

CBOS studzi jednak nastroje. Zdaniem ośrodka sierpniowa poprawa to przede wszystkim korekta po słabym lipcu. Wyniki są podobne do tych z czerwca. 

Więcej krytyków niż zwolenników 

Mimo poprawy notowań rząd wciąż nie ma powodów do wielkiego triumfu.

Zarówno zwolenników gabinetu, jak i osób pozytywnie oceniających jego pracę jest mniej niż przeciwników i krytyków.

Badanie przeprowadzono w dniach 20–30 sierpnia na grupie 935 osób.

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BADANIE CBOS
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