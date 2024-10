i Autor: gov.pl

NIK uderza w rząd PiS

Rząd PiS i 148 mln zł na kampanie pod lupą NIK. Pilne zawiadomienia do prokuratury

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) opublikowała wstrząsające wyniki kontroli, według których rząd PiS wydał ponad 148 mln zł w sposób nieefektywny na kampanie społeczne w latach 2016–2023. Raport NIK wskazuje na poważne nieprawidłowości, brak racjonalności oraz naruszenia prawa, co doprowadziło do złożenia zawiadomień do prokuratury w sprawie trzech byłych urzędników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) oraz Ministerstwa Finansów.