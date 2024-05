Służby wykryły podejrzane urządzenie przed wyjazdowym posiedzeniem ekipy Tuska! Ujawniamy nowe szczegóły sprawy!

To była rutynowa kontrola służb, zarówno pod względem pirotechnicznym jak i kontrwywiadowczym, mówi nam Jacek Dobrzyński rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. - Służba Ochrony Państwa we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego wykryły urządzenie mogące służyć do podsłuchów. Teraz prowadzone są czynności wyjaśniające kto i po co mógł zamontować takie urządzenie. Sprzęt został zabezpieczony, zostanie zbadany, trudno mówić jak bardzo jest zaawansowany technologicznie - słyszymy od Dobrzyńskiego.

Z kolei minister koordynator Tomasz Siemoniak powiedział w Katowicach rozmawiając z reporterką TVN24, że miejsca, w którym zbierze się rząd nie stwarza żadnego ryzyka dla jego członków. - Sala została zabezpieczona i możemy być pewni, że żadnych podsłuchów tam nie ma - zapewnia wiceszef Platformy Obywatelskiej.

Posiedzenie rządu zaplanowane na wtorek w Katowicach ma związek z rozpoczynającą się tego dnia 16. edycją Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Gośćmi specjalnymi otwarcia kongresu są premier Donald Tusk i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Wiodącymi tematami dyskusji mają być transformacja i bezpieczeństwo.

