Ryszard Kalisz o groźbach wobec rodziny: „Jest mi przykro"

— Jestem na to całkowicie odporniony, natomiast oczywiście jest mi przykro, że znajdują się ludzie, którzy grożą w sposób często wprost wyciąganiem konsekwencji, łącznie z pozbawieniem życia, wobec mojej rodziny — powiedział były minister.

Kalisz podkreślił, że choć takie zachowania nie dotykają go osobiście, smutne jest, że w polskim społeczeństwie znajdują się osoby, które posuwają się do tak radykalnych działań. Jego wypowiedź wskazuje na rosnące napięcia w przestrzeni publicznej, które prowadzą do eskalacji agresji wobec liderów opinii, polityków i ich rodzin.

W tle groźby wobec Owsiaka i Hołowni

Problem gróźb wobec osób publicznych stał się głośny po niedawnym emocjonalnym wpisie Jerzego Owsiaka, który poinformował o groźbach śmierci, jakie otrzymał. Sprawa trafiła na policję, a lider WOŚP zaapelował o zatrzymanie nagonki medialnej.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia, który również wielokrotnie był adresatem podobnych pogróżek, też odniósł się do sprawy: - My politycy - media też mogą dorzucić kamyczek do ogródka w tej sprawie - doprowadziliśmy do tego, że niektórym ludziom zaczyna odbijać. (...) albo doprowadzimy do sytuacji, w której ta temperatura trochę spadnie, albo ktoś, kto może nie do końca jest w stanie panować nad swoim zachowaniem, przejdzie od pisania durnych rzeczy w mailach, albo na Twitterze, albo durnych telefonów, do operowania nożem, pistoletem czy innymi rzeczami.

Narastająca agresja w przestrzeni publicznej

Wypowiedź Kalisza zwraca uwagę na rosnący problem przemocy werbalnej wobec osób publicznych i ich bliskich. Eksperci od lat ostrzegają, że takie zachowania mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie kroki.

W obliczu tych wydarzeń konieczne staje się wzmocnienie ochrony osób publicznych oraz praca nad obniżeniem temperatury w debacie publicznej. Groźby wobec polityków i liderów społecznych to nie tylko atak na nich samych, ale także próba zastraszenia całego społeczeństwa i ograniczenia swobody wypowiedzi.

