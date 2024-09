Ryszard Czarnecki ujawnia kulisy zatrzymania swojego i swojej żony. W domu było dziecko

- Przede wszystkim ja do Polski wracałem, a nie wylatywałem. Przede wszystkim można było mnie zaprosić, można było przyjechać do mnie do mieszkania, gdzie się udawałem, ale wolano zrobić pokazówkę. Według mojej wiedzy na pewno nie była to decyzja CBA tylko wyżej. To mi wprost powiedziano - opowiadał.

- To wszystko układa się w polityczne igrzyska, bo ta władza tylko to potrafi robić. Nie potrafi być gospodarzem. Podwyżki cen bez przerwy, zwolnienia grupowe... - kontynuował polityk. - Robi się igrzyska, żeby to wszystko przesłonić.