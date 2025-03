Ryszard Czarnecki o pani Basi: "Łatwo mogłaby kandydować do Sejmu"

- Barbra Skrzypek była osobą bardzo powściągliwą. Nigdy nie grała na siebie. Była bardzo taktowna, dyskretna i dystyngowana, a jednocześnie świetnie zarządzała zespołem ludzi. Powiedzenie mówi, że "nie ma ludzi niezastąpionych", ale w jej wypadku trzeba przyznać, że nie dało się jej zastąpić. Ona potrafiła "rozszyfrować" ludzi i trafnie ich ocenić. Była bardzo lojalna wobec Prezesa. Miała w tym wszystkim, w tej bądź co bądź bardzo poważnej robocie poczucie humoru. Pani Barbara była osobą silną, ale jednocześnie delikatną i wrażliwą. Pamiętam, że bardzo dotykało ją, gdy media mówiły o niej krytycznie, co zresztą zdarzało się rzadko, bo nigdy nie była bohaterem pierwszego planu. Ona to mocno przeżywała. Jej postać była pokazana w serialu „Ucho prezesa”, przez co wiele osób się o niej dowiedziało, ale ten obraz był dość luźno związany z rzeczywistością - wspominał Ryszard Czarnecki.