Rozpoczyna się era Donalda Trumpa. Zostanie zaprzysiężony jak Ronald Reagan

Jedni z nadzieją, a inni z obawą patrzą na objęcie przez ekscentrycznego bogacza i celebrytę, Donalda Trumpa władzy w USA. Oficjalnie nastąpi to dziś w samo południe czasu lokalnego (u nas będzie godzina 18). Pierwotnie zaplanowano, że zgodnie z tradycją zaprzysiężenie nowego prezydenta nastąpi na schodach przed wejściem do Kapitolu. W ostatniej chwili zapadła jednak decyzja o przeniesieniu wydarzenia do wnętrza kapitolińskiej Rotundy. Zmianę wytłumaczono niskimi temperaturami, gdyż odczuwalna temperatura w Waszyngtonie ma wynieść - 13 stopni Celsjusza. Ostatnie zaprzysiężenie w Rotundzie odbyło się w 1985 roku, gdy prezydentem po raz drugi został Ronalda Reagan (+ 93 l.).

Po raz pierwszy w historii na uroczystość przyjadą przywódcy kilku państw, w tym prezydent Argentyny Javier Milei (55 l.), premier Włoch Giorgia Meloni (48 l.) i prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili (73 l.).

Inauguracyjne przemówienie w Kapitolu

W wydarzeniu mieli wziąć udział bogacze – prezesi elektronicznych koncertów, w tym szef Tesli Elon Musk (54 l.) i założyciel Amazona Jeff Bezos (61 l.), ale w Rotundzie zabrakło dla nich loży. Po zaprzysiężeniu i występach artystycznych Trump wygłosi inauguracyjne przemówienie.

Z kolei po uroczystym pożegnaniu odchodzącego prezydenta Joe Bidena (83 l.), na Kapitolu odbędzie się ceremonia podpisania przez nowego prezydenta pierwszych aktów prawnych, w tym nominacji dla członków jego gabinetu. Kolejnym punktem programu jest lunch i parada w hali Capital One Arena. Potem Trump przejdzie do Białego Domu i zasiądzie w Gabinecie Owalnym.

Dzień zakończy się balami z udziałem m.in. dyplomatów.

