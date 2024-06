Rozpoczęły się dwa śledztwa ws. podkomisji smoleńskiej. Wiceszef MON ujawnia

O co chodzi?!

Leszek Miller wbija szpilkę Biedroniowi i Śmiszkowi: "To jak rodzina na swoim. Wprowadzono w błąd elektorat SLD"

Tajny plan Kaczyńskiego. Co z wyborami prezydenckimi?

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz w styczniu powołał zespół ds. oceny funkcjonowania podkomisji smoleńskiej. Zadaniem zespołu jest zbadanie funkcjonującej przez ostatnie lata przy MON tzw. podkomisji smoleńskiej pod kierownictwem polityka PiS Antoniego Macierewicza. W zespole znajduje się 19 ekspertów i ekspertek; przewodniczącym zespołu jest pułkownik pilot Leszek Błach.

- Skierowaliśmy zawiadomienie ws. funkcjonowania podkomisji smoleńskiej do ministra Bodnara, ono jest w trakcie realizacji. Dwa śledztwa się rozpoczęły. Sprawa jest w prokuraturze - poinformował wiceszef MON Cezary Tomczyk.

- Jeżeli chodzi o sprawy, które dotyczą MON, w ostatnich tygodniach trafiliśmy na bardzo ciekawy materiał dowodowy, czyli kilkadziesiąt zalakowanych kopert, które zostały wysłane w trybie zupełnie ekstraordynaryjnym przez ludzi, którzy pracowali kiedyś z Antonim Macierewiczem. Te koperty zostały skierowane do Biura Historycznego w rygorze niejawności - powiedział Tomczyk.

Wiceszef MON stwierdził, że to, co znajdowało się w tych kopertach, jest przedmiotem postępowania. - Trafiliśmy też na kilka tysięcy dodatkowych materiałów z władzy lotniczej, które zostały przekazane zespołowi pana pułkownika Błacha. Sprawę zamkniemy do końca wakacji - wskazał.

Śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej od 10 kwietnia 2010 r. prowadzi prokuratura. Najpierw była to Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Po reformie prokuratury przez rząd PiS śledztwo od zlikwidowanej wtedy prokuratury wojskowej przejęła Prokuratura Krajowa. Od marca 2016 r. sprawą zajął się Zespół Śledczy nr I Prokuratury Krajowej. W lipcu ub.r. PK poinformowała o włączeniu do śledztwa zawiadomienia podkomisji smoleńskiej.

Prowadzona przez Macierewicza podkomisja została rozwiązana 15 grudnia ub.r., tuż po objęciu władzy przez rząd Donalda Tuska.

Sonda Czy uważasz, że podkomisja smoleńska wykonała dobrą pracę? Tak Nie Nie wiem