Rozłam w Trzeciej Drodze? Poseł PSL: dalej idziemy sami

To koniec Trzeciej Drogi? W wyborach prezydenckich PSL i Polska 2050 będą jeszcze razem

Jarosław Rzepa z PSL przyznał w rozmowie z PAP, że zapewne ludowcy poprą w wyborach prezydenckich marszałka Sejmu Szymona Hołownię, lidera Polski 2050. Jednak bardzo prawdopodobne, że będzie to ostatnie wybory, w których będzie funkcjonować Trzecia Droga.

- Najprawdopodobniej marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia będzie naszym kandydatem na prezydenta i będziemy go popierali, bo tak się umówiliśmy. Ale myślę, że po wyborach prezydenckich będziemy musieli oswajać się z myślą, że jednak dalej idziemy sami, że już nie będzie Polski2050, tylko Polska 2027. Obawiam się, że to będzie projekt, który się już wtedy skończy - mówił Rzepa.

Losy Trzeciej Drogi rozstrzygną się po wyborach prezydenckich

Jak podkreślił Rzepa, jego zdaniem po wyborach prezydenckich zapadną decyzję w sprawie przyszłości Trzeciej Drogi. Jak jednak zauważył, nie widzi determinacji do tego, aby kontynuować ten projekt.

- Szczerze mówiąc dzisiaj bliżej mi jednak do tego, że chyba każdy pójdzie swoją drogą [...] życzę im, żeby przyszła refleksja i żeby przekonali nas, że warto z nimi dalej to kontynuować, żeby ten projekt powtórzyć, bo nie może to być działanie tylko jednej strony - powiedział poseł PSL.

Jak podkreślał ludowiec, Polska 2050 i PSL mają "różne spojrzenia na wiele spraw", oraz dodał, że koalicja jest jak małżeństwie, w którym "dwie strony muszą chcieć i dwie strony muszą walczyć, bo jeżeli walczy tylko jedna, to się na dłuższą metę nie uda".

Warto podkreślić, że mimo wspólnych list podczas wyborów parlamentarnych w październiku 2023 roku, w Sejmie koalicjanci działają w ramach dwóch klubów parlamentarnych PSL-Trzecia Droga, oraz Polska 2050-Trzecia Droga. Współpraca i wspólny program zostały ogłoszone w kwietniu 2023 roku.

