Kogo Trzecia Droga wystawi w wyborach prezydenckich? Padło konkretne nazwisko

Wybory prezydenckie 2025 mogą wiele zmienić na polskiej scenie politycznej. Warto przypomnieć, że Andrzej Duda nie będzie mógł kandydować po raz kolejny. PiS musi dobrze rozważyć, kto miałby szansę powtórzyć jego sukces. Z kolei koalicja rządząca będzie chciała, by tym razem głową państwa został ktoś z ich szeregów. Choć jeszcze nie padły żadne konkretne deklaracje. Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wypowiedział się na ten temat.

Jak powiedział w rozmowie z TOK FM, najprawdopodobniejszym kandydatem Trzeciej Drogi jest marszałek Sejmu Szymon Hołownia. - Wszystko idzie w tym kierunku, chcemy wyłonić wspólnego kandydata, na to się umówiliśmy na ostatnim posiedzeniu klubów parlamentarnych i będziemy do tego dążyć. I na dzień dzisiejszy Szymon Hołownia jest najbardziej prawdopodobnym kandydatem - mówił.

Władysław Kosiniak-Kamysz został zapytany, czy sam rozważa start w wyborach prezydenckich, zwłaszcza biorąc pod uwagę radykalizację jego wypowiedzi. Jak stwierdził, stawia jasno sprawy, które są ważne dla Polaków. Mimo jego mocnych wypowiedzi na temat Wołynia i konieczności rozliczenia tej sprawy, jest za pomocą humanitarną i militarną dla Ukrainy.

- bez rozstrzygnięcia sprawy ekshumacji, upamiętnienia, godnego pochówku nie zabliźni się ta rana, która jednak wciąż się jątrzy - stwierdził Władysław Kosiniak-Kamysz.

