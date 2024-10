Roman Giertych ostro uderza: „Macierewicz do celi"

Raport MON: Antoni Macierewicz i kontrowersje wokół podkomisji smoleńskiej

Roman Giertych odniósł się do raportu MON, który podsumowuje działalność podkomisji smoleńskiej, kosztującej Skarb Państwa ponad 81 mln zł. Zespół powołany do zbadania jej działalności wskazał na liczne nieprawidłowości, w tym na brak kwalifikacji członków podkomisji oraz zignorowanie opinii ekspertów. W raporcie zarzuca się Antoniemu Macierewiczowi oraz jego współpracownikom celowe manipulacje wynikami badań, aby dopasować je do hipotezy o wybuchu na pokładzie Tu-154, co miało być główną przyczyną katastrofy smoleńskiej.

Na podstawie tego raportu złożono 41 zawiadomień do prokuratury, w tym aż 24 przeciwko Antoniemu Macierewiczowi. Zarzuty obejmują m.in. przekroczenie uprawnień, niedopełnienie obowiązków, fałszerstwo, łapownictwo oraz dopuszczenie osób trzecich do prac podkomisji. Jak wynika z raportu, prace komisji były nie tylko niegospodarne, ale i nielegalne w wielu aspektach.

Po dzisiejszym raporcie MON można powiedzieć tylko jedno: #MacierewiczDoCeli— Roman Giertych (@GiertychRoman) October 24, 2024

Giertych w natarciu: Antoni Macierewicz na celowniku

Roman Giertych, który już wielokrotnie krytykował działania Antoniego Macierewicza, tym razem podkreśla, że konsekwencje dla byłego ministra MON muszą być poważne. Jego stanowisko wyraźnie wskazuje, że uważa Macierewicza za osobę odpowiedzialną za nadużycia związane z działaniami podkomisji smoleńskiej. Słowa Giertycha – "Macierewicz do celi" – to nie tylko wyraz frustracji, ale także symboliczny apel o rozliczenie winnych.

Raport MON wywołał lawinę reakcji, a postawa Romana Giertycha pokazuje, jak głęboko zakorzenione są polityczne podziały związane z katastrofą smoleńską. Prace podkomisji smoleńskiej nie tylko podważyły autorytet Macierewicza, ale i stanowiły obciążenie dla Skarbu Państwa.

Czy katastrofa smoleńska zostanie w pełni wyjaśniona?

Raport MON to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Antoni Macierewicz nadal broni swojej tezy o wybuchu, podczas gdy nowe dowody zaprzeczają temu scenariuszowi. Pytanie, które pozostaje bez odpowiedzi, brzmi: czy kiedykolwiek poznamy pełną prawdę o katastrofie smoleńskiej? Polityczna batalia o interpretację wydarzeń z 10 kwietnia 2010 roku trwa, a nazwiska takie jak Antoni Macierewicz i Roman Giertych pozostają w centrum tej debaty.

