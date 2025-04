Roman Giertych nie zamierza puścić płazem spięcia w Sejmie! Podjął decyzję

Co to znaczy?

O co chodzi?

Jarosław Kaczyński złożył wniosek o zwołanie Konwentu Seniorów w celu zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu, które miałoby dotyczyć "humanitaryzmu w demokracji walczącej". Podczas obrad Kaczyński nazwał Romana Giertycha "głównym sadystą".

Roman Giertych odpowiedział na oskarżenia, wchodząc na mównicę sejmową. W tym samym czasie przemawiał Kaczyński, co doprowadziło do chaosu. Wicemarszałek Piotr Zgorzelski udzielił głosu Giertychowi, co spotkało się z gwałtowną reakcją posłów PiS, którzy otoczyli mównicę, wykrzykując w stronę Giertycha obelgi, w tym "morderca". Zgorzelski zarządził przerwę w obradach.

Roman Giertych zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury przez klub Koalicji Obywatelskiej w związku z obelgami, których doświadczył. Odniósł się również do wypowiedzi Kaczyńskiego, który stwierdził, że adwokat Giertycha miał się znęcać nad Barbarą Skrzypek podczas przesłuchania. Giertych zasugerował, że Kaczyński mógł spotkać się ze Skrzypek przed jej śmiercią i że ewentualne ustalenia w tej sprawie mogą rzucić światło na "mechanizm tej smutnej sytuacji".

Szef klubu KO zapowiedział analizę prawną i możliwość złożenia pozwu w związku z wykrzykiwanymi obelgami.

Jarosław Kaczyński o przesłuchaniu Barbary Skrzypek

Kaczyński stwierdził, że adwokat Krystian Lasik był "szczególnie agresywny" podczas przesłuchania Barbary Skrzypek i ocenił, że jej śmierć "to w wielkiej mierze dzieło" Lasika. Dodał, że przesłuchanie było "bezpodstawne", ponieważ "nie ma żadnej afery dwóch wieży".

Premier Donald Tusk odniósł się do sporu, publikując w serwisie X zdjęcie z kłótni Giertycha i Kaczyńskiego, dodając komentarz: "To nie miało prawa się udać, Jarku".

