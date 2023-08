to już kolejna akcja

Rocznica śmierci Andrzeja Leppera. W jakich okolicznościach zmarł Andrzej Lepper? To wciąż budzi ciekawość. Wielu nie wierzy w samobójstwo

Andrzej Lepper zmarł 12 lat temu, czyli 5 sierpnia 2011 roku w owianych tajemnicą okolicznościach, które do dziś wzbudzają ciekawość i mnożą teorie. Śmierć Andrzeja Leppera, czyli lidera Samoobrony, była ogromnym wstrząsem. Polityk był wówczas bardzo popularny, znany. Wcześniej zajmował stanowisko wicepremiera rządu oraz ministra rolnictwa i rozwoju wsi, a także wicemarszałka Sejmu. Andrzej Lepper został znaleziony martwy w swoim biurze w centrum Warszawy 5 sierpnia 2011 roku. Ruszyło śledztwo, które wykazało, że Lepper popełnił samobójstwo poprzez powieszenie.

Wersja z samobójczą śmiercią Andrzeja Leppera jednak nie przekonała wielu bliskich współpracowników szefa Samoobrony. Zresztą nawet po tylu latach od jego tragicznej śmierci, wielu nie wierzy w samobójstwo. – Nigdy w to nie uwierzę. Są tacy, którym zależało na jego śmierci – mówiła już wiele lat po zdarzeniu w programie „Express Biedrzyckiej” Renata Beger, była posłanka Samoobrony.

Rocznica śmierci Andrzeja Leppera. 12 lat temu zmarł lider Samoobrony. Znaleziono go martwego w biurze

5 sierpnia 2023 (sobota) mija 12. rocznica śmierci Andrzeja Leppera. Lepper został pochowany na cmentarzu w miejscowości Krupy w woj. zachodniopomorskim. Grób Andrzeja Leppera jest okazały, wykonany z kamienia w dwóch kolorach: pomnik jest brązowy, a płyta i krzyż czarne ze złotymi napisami. Szczególne wrażenie robi obraz wyryty na płycie nagrobnej, to portret Andrzeja Leppera. Tuż obok jest też zamontowana kamienna płyta w kształcie otwartej księgi z wyrytym napisem: Kto cię znal, ten cię wspomni. Kto cię kochał, nie zapomni.

Pogrzeb Andrzeja Leppera: asysta wojskowa i karawan jak karoca. Gdzie jest pochowany lider Samoobrony?

Pogrzeb Andrzeja Leppera odbył się 11 sierpnia 2011 roku. Polityk został pochowany na cmentarzu w Krupach. Uroczystości pogrzebowe miały charakter państwowy, a udział w nich wzięli najważniejsi politycy m.in., czyli prezydent Lech Wałęsa, a także ambasador Białorusi Wiktar Hajsionak, współpracownicy z Samoobrony w tym Renata Beger i Danuta Hojarska. Kondukt pogrzebowy prowadziła asysta wojskowa.

Co zwracało szczególną uwagę to fakt, że trumnę z ciałem Andrzeja Leppera do miejsca pochowku wieziono na specjalnym karawanie przypominającym karocę: bardzo zdobnym, przeszkolonym. Nieczęsto w taki sposób transportowane są trumny w czasie pogrzebów. Zdjęcia poniżej w galerii.