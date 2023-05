Robert Biedroń z Lewicy mówi wprost: Jesteśmy za dalszą federalizacją UE i atakuje Zbigniewa Ziobro

- To, co mówi Zbigniew Ziobro, jest niezwykle niebezpieczne, ale Zbigniew Ziobro mówi to, co prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki chcieliby powiedzieć, tylko się boją tego mówić, bo są ładniejszą, upudrowaną twarzą europejskiego sceptycyzmu, antyeuropejskości - przekonywał w czwartek w Krakowie europoseł, lider Lewicy Robert Biedroń.

Biedroń: opowiadamy się zdecydowanie za dalszą federalizacją Unii Europejskiej

- Nie wyobrażamy sobie Polski poza Unią Europejską, wierzymy w projekty europejski i dlatego jesteśmy najbardziej proeuropejską, prounijną partią w Polsce, partią która opowiada się zdecydowanie za dalszą integracją i federalizacją Unii Europejskiej - zadeklarował współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń.

Jak podkreślił, dla Lewicy nie do zaakceptowania są „wszelkie sygnały pojawiające się w Polsce, dotyczące dyskusji o tzw. suwerenności Polski, o uniezależnianiu się i odrzuceniu wartości europejskich, o pogardzie i obrażaniu Unii Europejskiej” - nawiązując bezpośrednio do konwencji partii Zbigniewa Ziobry 3 maja, podczas której Solidarna Polska oficjalnie zmieniła nazwę na Suwerenna Polska. W trakcie środowej konwencji nie brakowało ostrzeżeń z ust Zbigniewa Ziobry przed zakusami Niemiec, by przejąć kontrolę nad państwami Unii. Minister sprawiedliwości i prokurator generalny przekonywał, że on i jego ludzie będą bronić niepodległości Polski. - Suwerenność Polski jest dziś zagrożona najbardziej od czasu upadku komunizmu. Mamy jednocześnie do czynienia z dwoma niebezpiecznymi procesami — z jednej strony Rosja prowadzi krwawą napastniczą wojnę z naszym sąsiadem, ta wojna może też bezpośrednio zagrażać nam. (...) Z drugiej strony lewicowi fanatycy w Europie Zachodniej forsują projekt zmian UE w państwo federalne pod niemieckim przywództwem — alarmował 3 maja Zbigniew Ziobro.

Biedroń: Jesteśmy za dalszą federalizacją Unii Europejskiej

Dziś Robert Biedroń z Lewicy odniósł się bezpośrednio do tych słów Ziobry deklarując, że Lewica opowiada się za dalszą integracją i federalizacją Unii Europejskiej. - Tak się zaczynało w Wielkiej Brytanii, od populistycznych haseł - tłumaczył Biedroń i przestrzegał przed rzekomymi zakusami wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej.

- My jesteśmy przekonani, że dla wszystkich partii opozycyjnych wspólnym mianownikiem jest Unia Europejska – to jest coś co nas łączy - ocenił europoseł. Dodał, że Lewica zaproponowała szefom opozycyjnych partii „pakt sejmowy”, który „sprawi, że wyślemy do społeczeństwa jasny i niezwykle potrzeby sygnał, czy polska opozycja będzie miała wspólny program i będzie współrządziła.