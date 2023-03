Robert Biedroń wywołał burzę słowami o Janie Pawle II. Zaskakująca wypowiedź

Robert Biedroń zawsze otwarcie mówi o swoich poglądach i bezkompromisowo wytyka błędy obecnego rządu. Gdy rozgorzała dyskusja na temat Jana Pawła II także postanowił zabrać głos, nagrywając filmik na media społecznościowe. - Czy wolno krytykować Jana Pawła II? Wolno. Jak każdą osobę publiczną. Jan Paweł II tuszował pedofilię w Kościele. Napisano na ten temat wiele artykułów i wiele książek. Odezwali się też świadkowie – mówi Robert Biedroń. Co dla niektórych może być zdumiewające, polityk nie umniejsza zasług papieża Polaka, jednak nie chce, by te zasłoniły ewentualne błędy, jakie popełnił. - Czy papież zrobił dobre rzeczy dla Polski? Tak, ale robienie dobrych rzeczy nie daje prawa do robienia złych rzeczy. A my mamy prawo do wiedzy o jednych i drugich – dodał Robert Biedroń.

Robert Biedroń wywolał burzę w sieci

Wielu internautów zgadza się ze słowami współprzewodniczącego Lewicy. „Jak zwykle w punkt i samo sedno”; „Zgadzam się. Nie powinno się ukrywać tego co niewygodne, wręcz należy o tym mówić! To jest demokracja!”; „Tak, wolno nam mieć nam ocenę i krytykę” – czytamy w komentarzach. Nie zabrakło też głosów krytyki. „Ręce precz od JPII!”; „Można, tylko po co? Facet nie żyje. Nie może się bronić. Jaki to ma teraz sens?”; „To takie nasze polskie. Sr**y we własne gniazdo, siedząc w nim po uszy w g***ie. Krytyka papieża, który nie żyje i nie może się obronić, nie pomoże” – piszą inni. Burza w komentarzach trwa, a wymiana zdań między internautami jest bardzo intensywna.

