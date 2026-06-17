Robert Bąkiewicz w rękach niemieckiej policji! Wiceszef MSWiA nie ma złudzeń

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-06-17 9:53

We wtorek grupa członków nieformalnej inicjatywy Ruch Obrony Granic chciała umieścić krzyż przy znajdującym się w centrum Berlina tymczasowym pomniku upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej i okupacji niemieckiej. Wśród nich był Robert Bąkiewicz. W pewnym momencie między demonstrantami a funkcjonariuszami wywiązała się szarpanina. Niektórzy spośród członków ROG, m.in. jego lider Robert Bąkiewicz, zostali unieruchomieni przez policjantów oraz skuci i tymczasowo zatrzymani! Głos w tej sprawie zabrał w środowy poranek Wiesław Szczepański. Wiceszef MSWiA nie miał żadnej litości dla swojego rodaka.

Tak zmieniał się Robert Bąkiewicz
Autor: Wielechowski Sebastian / Super Express
  • Robert Bąkiewicz znalazł się w rękach niemieckiej policji.
  • Chciał umieścić krzyż przy znajdującym się w centrum Berlina tymczasowym pomniku upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej i okupacji niemieckiej.
  • Głos w sprawie zabrał wiceszef MSWiA.
  • Zobacz, co powiedział Wiesław Szczepański.

Incydent w Berlinie

Zgodnie z komunikatem berlińskiej policji krótko przed godz. 16 we wtorek przed Reichstagiem zebrało się około 15 osób w żółtych kamizelkach. - Z transparentami, dużym drewnianym krzyżem i przy głośnych okrzykach chciały one udać się pod polski Głaz Pamięci. Taki przemarsz do miejsca pamięci został im jednak zakazany przez nasze siły policyjne - napisano w komunikacie. Zebranym - przy pomocy tłumacza - miano zaproponować zorganizowanie zgromadzenia w pobliskim Skulpturenparku albo „udanie się pojedynczo do miejsca pamięci”. - Gdy mimo to grupa, wraz z krzyżem i transparentami, udała się wspólnie w kierunku pomnika, policjanci zastosowali wobec sześciu osób środki ograniczające wolność. Ponieważ doszło przy tym do stawiania oporu, nasze siły interwencyjne zastosowały również środki przymusu bezpośredniego - poinformowała berlińska policja. Po zakończeniu czynności wszystkie osoby zostały zwolnione na miejscu.

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Nagrania, na których niemieccy policjanci próbują zatrzymać niosących krzyż członków Ruchu Obrony Granic (ROG), zaczęły się pojawiać późnym popołudniem w mediach społecznościowych. W pewnym momencie między demonstrantami a funkcjonariuszami wywiązała się szarpanina. Niektórzy spośród członków ROG, m.in. jego lider Robert Bąkiewicz, zostali unieruchomieni przez policjantów oraz skuci i tymczasowo zatrzymani. Na nagraniu opublikowanym we wtorek na platformie X Bąkiewicz informował, że członkowie ROG nie prowadzą żadnego zgromadzenia; chcą pomodlić się przed pomnikiem upamiętniającym polskie ofiary oraz umieścić tam krzyż i tabliczki informujące o niemieckich zbrodniach. Bąkiewicz apelował także do polskiej ambasady w Berlinie o pomoc w negocjacjach z niemiecką policją, wyrażając obawę, że ta użyje wobec nich siły.

Wiceszef zabiera głos

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, poproszony w TOK FM o komentarz do „rajdu Roberta Bąkiewicza na Berlin”, nie miał litości dla swojego rodaka. - Kto łamie prawo, ponosi konsekwencje - ocenił surowo. - Nie miał zgłoszonego przemarszu z krzyżem, był poinformowany przez stronę niemiecką, że może zorganizować, z tego co pamiętam (...), demonstrację w miejscu. Natomiast nie może przemieszczać się z krzyżem, w to miejsce (...) pomnika – zwrócił przy tym uwagę.

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Szczepański zaznaczył, że na miejscu był polski konsul. - Trzeba pamiętać, że pan Bąkiewicz nie jest w Polsce. Obowiązuje go prawo niemieckie i po prostu powinien go też przestrzegać - dodał.

Zatrzymany Bąkiewicz - Berlin
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BERLIN
ROBERT BĄKIEWICZ