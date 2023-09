i Autor: President Of Ukraine flickr.com “Armia rosyjska nie byłaby sobą, gdyby nie zabijała”. Mocne przemówienie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego

wojna w ukrainie

Rewolucja w ukraińskim rządzie! Wołodymyr Zełenski zdymisjonował ministra obrony! To on ma go zastąpić

W niedzielny wieczór Wołodymyr Zełenski poinformował o rewolucyjnej zmianie w swoim rządzie. Prezydent Ukrainy postanowił zdymisjonować dotychczasowego ministra obrony Ołeksija Reznikowa. Zastąpić ma go Rustem Umerow, dotychczasowy szef Funduszu Majątku Państwowego Ukrainy. Jak tłumaczył w swoim przemówieniu Zełenski, ten newralgiczny (zwłaszcza w czasie wojny) resort "potrzebuje nowego podejścia i innych formatów interakcji zarówno z wojskiem, jak i całym społeczeństwem".