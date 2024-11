Resort zdrowia szykuje zmiany w przepisach. Emerycie! Łatwiej zaszczepisz się na grypę!

Każdy lekarz wypisze receptę "S"

Jak informowaliśmy w „Super Expressie”, resort zdrowia przygotował projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, który został już przyjęty przez rząd i skierowany do Sejmu. Głównym celem projektu jest ułatwienie dostępu do darmowych leków przez seniorów (osoby 65 plus) oraz dzieci i młodzież (do 18 lat). Dziś recepty na darmowe leki refundowane mogą wystawić głównie lekarze POZ i cześć specjalistów. Recept „S” i „Dz” nie wystawiają m.in. dentyści i lekarze pracujący w hospicjach. To ma się zmienić, gdyż nowe przepisy nadadzą takie uprawnienia większości lekarzy i pielęgniarek.

Okazuje się że na tym nie koniec korzystnych zmian. Projekt przyjęty przez rząd przewiduje bowiem, że farmaceuci w aptekach będą mogli wystawiać recepty farmaceutyczne na refundowane szczepionki. – Dziś jest tak, że mogę wystawić tylko receptę na szczepionkę bez refundacji, czyli pacjent w wieku 65 plus będzie musiał za nią zapłacić. I niektórzy się na to decydują, gdy nie chcą chodzić do lekarza po receptę – tłumaczy Marek Tomków, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. - Dzięki zmianie farmaceuta będzie mógł wypisać receptę S na szczepionki, co zaoszczędzi seniorom pieniędzy, czasu i niepotrzebnego chodzenia do przychodni, co jest ryzykowne w sezonie grypowym, gdyż można się zakazić wirusem – dodaje Tomków.

Seniorzy zaszczepią się w aptece

Zaproponowaną zmianę docenią seniorzy, którzy co roku szczepią się na grypę, gdyż cała procedura jest dość skomplikowana. W pierwszym kroku należy odwiedzić przychodnię, aby dostać receptę. Następnie trzeba udać się do apteki po szczepionkę, po czym wrócić do przychodni, aby zaszczepić się w gabinecie zabiegowym. Po uchwaleniu nowelizacji ustawy, proces ten skróci się znacząco, a wiele osób zaszczepi się w ciągu 10 minut ... w aptece! - Dziś wiele aptek szczepi pacjentów przeciwko COVID-19. Zmiana przepisów pozwoli seniorom zaszczepić się w nich za darmo też na grypę i pneumokoki, a trzeba pamiętać, że te dwa zagrożenia są przyczyną ciężkiego zapalenia płuc – mówi Marek Tomków.

Do darmowego szczepienia się na grypę uprawnionych jest 8 mln seniorów. Szczepić się muszą szczególnie osoby z grypy ryzyka, m.in. chorzy na cukrzycę, nowotwory, astmę i POChP. Kiedy nowe przepisy wejdą w życie? Ustawa musi być uchwalona przez Sejm i Senat oraz podpisana przez prezydenta. – Spodziewam się, że nastąpi to już w nowym roku, czyli pod koniec obecnego sezonu grypowego, ale mimo tego część seniorów skorzysta jeszcze ze szczepień – uważa prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. - Liczę też, że dzięki zaplanowanym zmianom więcej właścicieli aptek zdecyduje się szczepić pacjentów w swoich lokalach, ponieważ będzie większe zainteresowanie takimi usługami – dodaje Marek Tomków. A

