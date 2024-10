Reakcje polityków KO na kongres PiS. „Mogą się łączyć, ale złodziejstwa z siebie nie zmyją”

"Szczyt hipokryzji i afer"

Senator Ryszard Brejza zwrócił uwagę na słowa Jarosława Kaczyńskiego, który podkreśli w przemówieniu, że elita PiS przyjechała do Przysuchy. – „Jesteśmy elitą partii, a co za tym idzie elitą narodu”, postanowił dziś J. Kaczyński... Szczyt jego hipokryzji zdaje się dorównywać szczytowi pisowskich afer, oszustw, szczucia i niszczenia państwa – taki komentarz pojawił się na profilu Brejzy w serwisie X.

Kongres PiS - relacja na żywo

Nieco później senator dodał kolejny wpis odnoszący się do przemówienia byłego premiera Mateusza Morawieckiego. – "Ojczyznę dojną racz nam wrócić Panie"... – napisał Ryszard Brejza.

Giertych oferuje pomoc prawną

Poseł KO Roman Giertych odniósł się do słów z przemówienia Jarosława Kaczyńskiego, który zarzucił Donaldowi Tuskowi stosowanie „demokracji walczącej”, czyli pojęcia, które powstało jako odpowiedź na rządy III Rzeszy. – Ależ to Jarku, że siebie porównałeś do Hitlera narusza twoje dobra osobiste! Jeżeli będziesz chciał pozwać samego siebie to wal do mnie. Mogę reprezentować cię jako powoda i pozwanego. Pozwiemy cię o 50 tysięcy na WOŚP i szybko uznamy powództwo. Zapłacisz i po sprawie! – napisał Giertych w serwisie X.

Joński: Piętna złodziei nie zmyją

Europoseł Dariusz Joński, który tropił afery podczas rządów PiS, odniósł się do połączenia PiS z Suwerenną Polską. – Mogą na tym kongresie zmieniać nazwy, mogą się łączyć, mogą ogłaszać nowe programy, ale złodziejstwa z siebie nie zmyją. Na ich twarzach będzie i pozostanie piętno złodziei i tłustych zachłannych kotów – czytamy w jego wpisie w X.

